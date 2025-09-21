NIKO NEĆE KUĆU DžENIFER LOPEZ I BENA AFLEKA: Snizili cenu raskošnog imanja i još uvek ne mogu da ga prodaju

Dženifer Lopez i Ben Aflek ponovo pokušavaju da prodaju svoje raskošno imanje na Beverli Hilsu.

Samo dva meseca nakon povlačenja oglasa, sada razdvojeni par je ponovo stavio svoju vilu od 3.500 kvadratnih metara na tržište, ovog puta tražeći 52 miliona dolara, piše TMZ.

Lopez i Aflek su prvobitno kupili prostrano imanje u maju 2023. godine za 60,85 miliona dolara. Luksuzni dom sadrži širok spektar sadržaja, uključujući sportske terene, potpuno opremljenu teretanu, bokserski ring i terene za košarku i piklbol. Imanje takođe dolazi sa garažom za 12 automobila, penthausom za goste od 470 kvadratnih metara, kućom za čuvara i odvojenom stražarskom kućicom sa dve spavaće sobe. Nova tražena cena predstavlja značajno smanjenje u odnosu na njihov prethodni oglas.

U julu su tražili 59,95 miliona dolara - što je već pad u odnosu na njihovu početnu traženu cenu od 68 miliona dolara iz jula 2024. godine. Kuća uključuje 12 spavaćih soba i 24 kupatila.

Do maja 2024. godine pojavili su se izveštaji da je par počeo da živi odvojeno. U početku, dvojac je pokušao da proda imanje privatno što je uobičajena strategija među poznatim ličnostima koje žele da zadrže diskreciju.

- Spustili su cenu kako bi dobili veće interesovanje, a kada se to nije dogodilo, savetovano im je da je povuku sa tržišta. To je bila poslovna odluka koju su doneli zajedno - rekao je izvor za Pipl.

Lopezova je od tada kupila novu rezidenciju u oblasti Los Anđelesa za 18 miliona dolara, prema evidenciji o nekretninama, a Aflek je takođe kupio nekretninu od 20 miliona dolara u Brentvudu - u julu 2024. godine.

