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NIKOL KIDMAN SKINULA PERIKU: Evo kako zaista izgleda njena kosa (FOTO)

Holivudska glumica Nikol Kidman oduševila je javnost novim letnjim izgledom i znatno kraćom frizurom tokom odmora na italijanskoj rivijeri.

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Foto: Profimedia/ Ron Asadorian / BACKGRID, Backgrid USA
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Nikol Kidman je u četvrtak na Instagramu objavila nove fotografije s odmora u Portofinu, na kojima ima primetno kraću kosu. Glumica je pokazala novi izgled sa stilizovanim opuštenim talasima.

U novoj objavi Kidman uživa na suncu u hotelu "Belmond" na italijanskoj rivijeri. Na jednoj od fotografija pozira za stolom ispred hotela u beloj haljini ravnog kroja na bretele. Plavu kosu, stilizovanu u prirodne talase, vezala je u niski rep, dok joj nekoliko pramenova uokviruje lice. Izgled je upotpunila ovalnim naočarima za sunce sa srebrnim okvirima i ružičastim staklima.

Na drugoj fotografiji glumica je na spoljnoj sofi u svilenoj haljini zagasitonarandžaste boje s belom čipkom. Plavi talasi padaju joj do ramena i deluju kraće nego na njenim nedavnim javnim nastupima. Na ostalim fotografijama Kidman pozira sa sestrom Antonijom na balkonu. Tamo nosi lepršavu belu letnju haljinu, a kosu je podigla u razbarušeni visoki rep.

Na turneji s mnogo dužom kosom

Odmor je usledio nakon radnog leta i promotivne turneje za dugoočekivani nastavak filma "Magija 2". Turneja je uključivala niz upečatljivih modnih izdanja, poput ledenoplave haljine prekrivene biserima na londonskoj premijeri, providne crne čipkaste haljine s volanima u Los Anđelesu, te bele satenske haljine s cvetnim izrezima u Sidneju.

Nakon intenzivne promocije filma, Kidman se početkom meseca ponovo pojavila na crvenom tepihu. Na dodeli nagrada Emi nosila je belu korzet-haljinu bez naramenica s cvetnim aplikacijama.

(Index.hr)

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