OD FILMSKOG POČETKA DO BRAKA POSLE 12 GODINA: LJubav Relje i Nikolije prošla je i kroz najteže trenutke (FOTO)

Relja Popović i Nikolija Jovanović proveli su 12 godina zajedno, pre nego što su se venčali, uprkos teškim životnim trenucima.

LJubavna priča Relje Popovića i Nikolije Jovanović počela je gotovo filmski, uz muziku, neobičan susret i jurnjavu automobilima kroz beogradske ulice. Ipak, iza ljubavi koja traje duže od decenije kriju se i teški životni trenuci, bolni gubici i iskustva iz detinjstva koja su ih navela da svojoj deci pruže drugačije odrastanje. Nakon 12 godina zajedničkog života i dve ćerke, par je svoju ljubav krunisao tajnim venčanjem.

Na domaćoj javnoj sceni, gde ljubavne veze često traju kraće od popularnosti jednog hita, odnos Nikolije Jovanović i Relje Popovića predstavlja jednu od dugovečnijih ljubavnih priča. NJih dvoje upoznali su se dok su bili na početku svojih muzičkih karijera, zaljubili se gotovo neprimetno za javnost, a zatim godinama gradili zajednički život daleko od očiju radoznalih posmatrača.

Iako su oboje izuzetno popularni, svoju intimu nikada nisu pretvarali u sredstvo za privlačenje pažnje. Naprotiv, od početka su nastojali da sačuvaju ono što im je najdragocenije, a danas su ponosni roditelji dve devojčice, Ree i Hane.

Međutim, njihov put do porodične sreće nije bio lišen teških trenutaka, a pojedini detalji njihovog upoznavanja i danas zvuče poput scena iz romantičnog filma.

Sve je počelo jednom pesmom, a Relja je odmah preuzeo inicijativu

Godine 2014, dok je Relja još bio član popularnog muzičkog dvojca „Elitni odredi“, sa Nikolijom je snimio pesmu „Alkohola litar“, koja je ubrzo postala veliki hit. Iako je njihov prvi zajednički projekat bio profesionalne prirode, između mladih muzičara počele su da se rađaju emocije koje nisu mogli da ignorišu.

Relja je kasnije priznao da je upravo on napravio prvi korak, i to pre nego što su počeli da snimaju spot.

– Pre snimanja spota, jer smo prvo morali da snimimo pesmu, ja sam preuzeo inicijativu. Znao sam da je drugačije, a da je to – to saznao sam vremenom. Treba vremena da upoznate osobu, da počnete da verujete toj osobi, da postanete prijatelji, da se volite, pa da čuvate ljubav, pa da čuvate brak, pa da čuvate dete – ispričao je muzičar.

NJegove reči otkrivaju da, iako je privlačnost postojala od samog početka, nije odmah mogao da zna da će upravo Nikolija postati žena sa kojom će zasnovati porodicu.

Filmska jurnjava kroz Beograd i prvi poljubac iznad Vračara

Jedan od najzanimljivijih detalja njihove ljubavne priče jeste neobična noć tokom koje su se, kako su oboje kasnije ispričali, jurili automobilima po beogradskim ulicama.

Relja se tog događaja prisetio sa osmehom, priznajući da je sve izgledalo kao igra dvoje mladih ljudi koji su već bili zaljubljeni.

– Kad sam je kolima vijao... Mislim da smo bili u studiju, i bilo nam je strava, ona je sela u kola i ja sam krenuo za njom, pratio sam je. Bilo je zabavno, jurili smo se kolima po gradu, bilo je strava. Nisam siguran za prvi poljubac, ali mislim da se desio to veče – ispričao je Relja.

Nikolija je, međutim, imala nešto drugačije sećanje na taj događaj.

– Mislim, nije on mene jurio, ja sam bežala. Ja sam bežala, to mi je nekako bilo jako koketno i zabavno u tom trenutku, ali pošto je on jako dobar vozač, to je izgledalo kao na filmu, kao pravo jurenje kolima. Pobegla sam te večeri. Našli smo se sledeće, kad sam ja njega zvala. Tako da, bilo je malo muškog, a bilo je malo i ženskog starta. A sledeće večeri sam ga zvala da me pokupi – prisetila se pevačica.

NJihov prvi poljubac dogodio se, prema Nikolijinim rečima, negde malo iznad Vračara, upravo u delu Beograda za koji će kasnije vezati i svoj porodični život.

Još jedan detalj iz perioda zaljubljivanja otkriva koliko ih je od samog početka povezivala muzika.

Nikolija je ispričala da su jednom prilikom sedeli u kafiću, jedno naspram drugog, kada je Relja pružio ruku i počeo da peva stih „A još bih s tvojih dlanova...“, na šta je ona spontano nastavila „Vode popio“.

Bio je to jedan od onih jednostavnih trenutaka koji ostaju u sećanju i mnogo godina kasnije.

Veliki gubitak koji su doživeli na početku veze

Iako je njihova ljubav počela romantično, ubrzo su se suočili sa jednim od najtežih životnih iskustava.

Naime, u javnosti se pojavila informacija da je Nikolija izgubila trudnoću u trećem mesecu. Bio je to izuzetno osetljiv period za mladi par, koji je i ranije nastojao da privatni život drži podalje od medija.

Nakon tog iskustva postali su još uzdržaniji kada je reč o javnom iznošenju porodičnih detalja.

Uprkos teškim okolnostima, nastavili su da grade zajednički život, a nekoliko godina kasnije ostvarili su se u ulozi roditelja.

NJihova prva ćerka Rea rođena je 26. septembra 2016. godine, a njen dolazak potpuno je promenio Reljin pogled na život.

– Promenila me je, više nisam ja centar svog sveta, nego je to sad moje dete, a opet s druge strane gledam da ne zapostavim ni sebe, ni svoje želje i ambicije, pa gledam da budem posvećen i porodici i sebi, ali apsolutno da me je promenila na hiljadu načina i učinila me osetljivijim, ranjivijim – priznao je svojevremeno za emisiju „Premijera“.

Pet godina kasnije, 17. jula 2021. godine, njihova porodica postala je bogatija za još jednog člana, kada je na svet došla mlađa ćerka Hana.

„Oboje dolazimo iz porodica koje nisu bile funkcionalne“

Iako o svom odnosu retko govore, Relja je nedavno otkrio da njega i Nikoliju povezuje još nešto osim ljubavi i zajedničke dece – iskustva iz detinjstva koja su oboje poneli u odrasli život.

Muzičar je ostao bez oca kada je imao samo godinu i po dana, dok su se Nikolijini roditelji, pevačica Vesna Zmijanac i Vlada Jovanović, razveli, nakon čega je njen otac zasnovao drugu porodicu.

Relja je priznao da su oboje odrastali u porodičnim okolnostima koje nisu doživljavali kao potpuno funkcionalne i da danas imaju zajednički cilj da svojim ćerkama pruže drugačije iskustvo.

– Ja sam odabrao ulogu roditelja i nas dvoje imamo misiju da, bez obzira što dolazimo oboje iz porodica koje su bile ne toliko funkcionalne, i njena i moja, primarne, sada mi imamo misiju da zajedno izgradimo jedan funkcionalni svet za nas, a onda i za njih – rekao je za TV E.

NJegovo priznanje osvetlilo je manje poznatu stranu njihovog odnosa i pokazalo koliko značaja pridaju stvaranju stabilnog porodičnog okruženja.

„Džaba sav uspeh i novac ako ne uspem kao otac“

Relja je otvoreno govorio i o tome da mu profesionalna dostignuća ne predstavljaju najveće merilo životnog uspeha.

Naprotiv, najponosniji je kada drugi ljudi primete da su njegove ćerke lepo vaspitane, duhovite i pametne.

– Džaba sav uspeh i novac, ako kad sedim negde sa nekom od njih, i onda mi ljudi daju komentar, kako su predivno vaspitane, kako je Rea, moja starija ćerka izuzetno duhovita, pametna. Takve stvari mene raduju – rekao je.

Posebno je istakao da želi da njegove naslednice odrastaju kao slobodne, samostalne i čestite osobe, svesne sopstvene vrednosti.

– To je moja misija i ako to ne bih uspeo, onda bih smatrao da sam sve drugo promašio. Ako ne bih uspeo njih, ne mogu ja u potpunosti da ih izvedem na pravi put, ali makar vrednosti za koje ja verujem da su stvarno značajne, da im prenesem, i da im dam da se osećaju slobodno, da rade stvari koje hoće i da budu čestite. To je meni nagrada.

Godinama nisu želeli venčanje, a onda su se tajno zavetovali na večnu ljubav

Nikolija i Relja godinama su živeli kao porodica, iako nisu bili formalno venčani.

Pevačica je svojevremeno isticala da papir ne može da promeni suštinu njihovog odnosa, jer su već imali sve ono što brak podrazumeva – zajednički dom, decu i život koji su zajedno izgradili.

– Postoji više razloga zbog kojih se nismo venčali. Mada, što bi rekla jedna moja prijateljica: Imaš dvoje dece i možeš ti to da zoveš kako želiš, ali to ti je brak – rekla je Nikolija.

Ipak, nakon 12 godina ljubavi odlučili su da svoj odnos ozvaniče i venčaju se na intimnoj ceremoniji, daleko od očiju javnosti.

Tako je ljubav koja je počela jednim muzičkim duetom, neobičnim susretima i filmskom jurnjavom kroz Beograd, posle više od decenije dobila novo poglavlje.

A možda se najlepši deo njihove priče upravo krije u tome što su, uprkos životnim gubicima i iskustvima iz detinjstva, uspeli da izgrade porodicu kakvu su želeli.

Nisu je gradili pred kamerama, niti su imali potrebu da svoju sreću neprestano dokazuju drugima. Umesto toga, godinama su birali da najvažnije trenutke sačuvaju za sebe.

I dok su mnogi njihovu ljubav posmatrali kroz popularnost, zajedničke pesme i javne nastupe, Reljine reči otkrile su da je njihova najveća zajednička želja zapravo mnogo jednostavnija – da njihove ćerke odrastaju srećno, sigurno i voljeno.

(Stil)

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