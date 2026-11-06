OD KONOBARICE DO BUDUĆE KRALJICE: 11 neobičnih detalja iz života Kejt Midlton koje javnost nije znala

Kejt Midlton nije samo princeza; saznajte kako je radila kao konobarica i sama pravi rođendanske torte za svoju decu.

Kejt Midlton jedna je od najpoznatijih žena na svetu, a njen život pod budnim okom javnosti prati se gotovo svakodnevno. Od trenutka kada je započela vezu sa princom Vilijamom, preko ulaska u britansku kraljevsku porodicu, pa sve do današnje uloge princeze od Velsa, gotovo svaki detalj njenog života privlači pažnju.

Ipak, iza elegantnih izdanja, zvaničnih prijema i kraljevskih obaveza kriju se brojne zanimljivosti koje nisu toliko poznate. Malo ko zna da je kao dete živela na Bliskom istoku, da je tokom studija radila kao konobarica, ali i da je za svoje venčanje sama odabrala da se našminka.

NJen život pre udaje za princa Vilijama bio je ispunjen putovanjima, sportskim izazovima i sasvim običnim studentskim iskustvima. Izdvojili smo 11 zanimljivih činjenica koje otkrivaju jednu drugačiju stranu Kejt Midlton.

1. Detinjstvo je provela u Jordanu

Kejt Midlton rođena je 9. januara 1982. godine u Redingu, u Engleskoj, ali je deo najranijeg detinjstva provela daleko od rodne zemlje. Kada je imala svega dve godine, njena porodica preselila se u Aman, glavni grad Jordana, zbog posla njenog oca Majkla Midltona.

Porodica je tamo živela oko dve i po godine, a Kejt je u Jordanu pohađala i vrtić. Iako je kasnije najveći deo života provela u Velikoj Britaniji, ovo iskustvo bilo je jedan od prvih susreta buduće princeze sa drugačijom kulturom i načinom života.

2. Sestra Pipa i ona imale su neobične nadimke

Kejt i njena mlađa sestra Pipa Midlton tokom detinjstva imale su simpatične nadimke koji su nastali po njihovim kućnim ljubimcima – zamorčićima.

Jedna životinjica zvala se Pip, a druga Skvik. Pošto se njena sestra zvala Pipa, Kejt je dobila nadimak Skvik. Buduća princeza jednom prilikom ispričala je ovu anegdotu prilikom posete svojoj nekadašnjoj školi.

3. Osvojila je zlatnu nagradu koju je ustanovio princ Filip

Pre nego što je postala članica kraljevske porodice, Kejt je učestvovala u programu Nagrada vojvode od Edinburga, koji je pokrenuo princ Filip, suprug kraljice Elizabete Druge.

Program je osmišljen kako bi mladi ljudi razvijali samostalnost, sticali nove veštine, učili da rade u timu i savladavali različite izazove. Kejt je osvojila zlatno priznanje, a kasnije je govorila o tome koliko joj je to iskustvo značilo.

Zanimljivo je da je na taj način još tokom školovanja bila povezana sa projektom koji je osmislio deda njenog budućeg supruga.

4. Napravila je pauzu od godinu dana pre fakulteta i otputovala u Čile

Nakon završetka koledža Marlboro 2000. godine, Kejt nije odmah upisala fakultet. Odlučila je da napravi jednogodišnju pauzu tokom koje je putovala, učila i sticala iskustva koja su se znatno razlikovala od njenog kasnijeg života u kraljevskom okruženju.

Jedno vreme provela je u Firenci, gde je pohađala nastavu na Britanskom institutu, a zatim je otputovala u Čile, gde je učestvovala u volonterskom programu organizacije Rejli Internešenel. Takođe je bila deo posade brodova koji su učestvovali u projektu Round the World Challenge.

Tek 2001. godine upisala je Univerzitet Sent Endruz u Škotskoj, gde je upoznala princa Vilijama.

5. Radila je kao konobarica i priznala da joj taj posao nije išao od ruke

Pre nego što je postala princeza, Kejt je imala i jedno sasvim obično studentsko radno iskustvo. Tokom gostovanja u specijalnoj emisiji BBC-ja „A Berry Royal Christmas“ 2019. godine, otkrila je da je nakratko radila kao konobarica.

Sa osmehom je priznala da joj taj posao nije baš najbolje išao. Iako je danas navikla na strogo organizovane protokole, svečane prijeme i susrete sa državnicima, nekada se, baš kao i mnogi drugi studenti, suočavala sa sasvim svakodnevnim poslovima.

6. Pridružila se ženskom veslačkom timu

Kejt je oduvek bila zaljubljenik u sport, a tokom 2007. godine, u periodu kada su ona i Vilijam nakratko raskinuli, pridružila se ženskom veslačkom timu pod nazivom The Sisterhood.

Ekipa je učestvovala u takmičenju protiv muškog tima, a prikupljeni novac bio je namenjen u dobrotvorne svrhe. Kejt je ozbiljno pristupila treninzima, a prema tadašnjim izveštajima, dobila je zahtevnu ulogu kormilara, što je podrazumevalo upravljanje čamcem i davanje instrukcija ostalim članicama.

Ipak, dve nedelje pre velike trke povukla se iz ekipe iz bezbednosnih razloga, zbog velike medijske pažnje koja je pratila njenu vezu sa princom Vilijamom.

7. Nikada nije imala poster princa Vilijama na zidu

Iako je princ Vilijam godinama važio za jednog od najpoželjnijih neženja na svetu, Kejt je demantovala da je kao devojka imala njegov poster u sobi.

Kada su 2010. godine objavili veridbu, u intervjuu za ITV osvrnuli su se i na glasine da je Kejt još kao tinejdžerka bila zaljubljena u budućeg supruga i da je njegovu fotografiju držala na zidu.

Ona je to negirala, čime je razbila jednu od simpatičnih priča koje su pratile početak njihove ljubavne veze.

8. Sama se šminkala za svoje kraljevsko venčanje

Kada se 29. aprila 2011. godine udala za princa Vilijama u Vestminsterskoj opatiji, Kejt je izgledala besprekorno. Međutim, malo je poznato da je odlučila da se za svoj veliki dan sama našminka.

Pre venčanja uzela je nekoliko privatnih časova kod londonske šminkerke Arabele Preston kako bi usavršila tehniku i bila sigurna da će postići izgled kakav želi.

Umesto da potpuno prepusti svoj izgled profesionalnom timu, buduća princeza odlučila je da zadrži kontrolu nad jednim od najvažnijih detalja svog venčanja.

9. Sama pravi rođendanske torte za svoju decu

Iako ima pristup najboljim poslastičarima i kuvarima, Kejt voli da sama priprema rođendanske torte za svoju decu – princa Džordža, princezu Šarlot i princa Luija.

O tome je govorila u više navrata, otkrivajući da joj priprema torti predstavlja posebno zadovoljstvo. Čak je priznala da često ostaje budna do ponoći kako bi završila sve što je zamislila.

Posebno joj je drago što je to postala porodična tradicija, a čini se da joj je mnogo važnije da deci pruži nešto što je sama napravila nego da se osloni na profesionalne poslastičare.

10. Radila je kao modna asistentkinja u poznatom britanskom lancu

Pre nego što je postala članica kraljevske porodice, Kejt je imala i iskustvo u modnoj industriji. Nakon diplomiranja na Univerzitetu Sent Endruz, zaposlila se u britanskom modnom lancu Džigsaw, gde je radila kao pomoćnica u nabavci modnih aksesoara.

NJen posao podrazumevao je odabir i nabavku modnih dodataka, a radila je skraćeno radno vreme, nekoliko dana nedeljno. To je bilo praktično rešenje jer je u tom periodu već bila u vezi sa princom Vilijamom, čiji su je brojni angažmani i putovanja često udaljavali od svakodnevne rutine.

Ipak, posao nije bio jednostavan, jer su je fotografi često čekali ispred radnog mesta. NJeno prisustvo u prodavnici privlačilo je veliku pažnju, a pritisak javnosti postajao je sve veći.

11. Jedno leto radila je kao članica posade u marini

Još jedna manje poznata epizoda iz Kejtinog života dogodila se pre nego što je upisala fakultet. Tokom leta radila je u marini u Sautemptonu, gde je obavljala poslove članice posade, odnosno pomagala u svakodnevnim zadacima vezanim za brodove.

Prema pisanju magazina People, za taj fizički zahtevan posao bila je plaćena oko 75 dolara dnevno.

Ovo iskustvo zanimljivo je i zbog toga što se Kejt kasnije tokom života više puta povezivala sa jedrenjem i drugim sportovima na vodi. Daleko od svečanih prijema i kraljevskih obaveza, buduća princeza je kao mlada žena bila spremna da prihvati i sasvim obične poslove koji su zahtevali fizički napor.

(Stil)

BONUS VIDEO: