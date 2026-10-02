POČINJE SEZONA BUNDEVE: Ima posebne prednosti za gubitak težine

Oktobar je mesec bundeve i ako zavirite u supermarkete ili prodavnice prehrambenih proizvoda, naći ćete je na policama.

Bundeva je svestrano povrće, koje možete koristiti u mnogim varijacijama. Uživajte u njoj u vidu pirea, može postati osnovni sastojak u toploj supi, kao podloga za vašu testeninu, a lista je tek počela. Bez obzira koliko uživali u bundevi, jedno što je sigurno je da ćete svom telu ponuditi višestruke prednosti.

Zasitiće vas

Bundeva pripada onoj kategoriji namirnica koje su bogate vlaknima. Kao što dobro znate, vlakna čine da se duže osećate sitim i tako uspevate da jedete manje tokom dana. Uživate u ovom jedinstvenom osećaju sitosti i vaša silueta će vam biti zahvalna.

Bogata je vitaminima

Čarobne vitamine naći ćete u slatkoj bundevi. Bogata je vitaminom A, antioksidansima i hranljivim materijama. Takođe sadrži vitamine B kompleksa, kojima duguje intenzivnu narandžastu boju i koji štite ćelije od oštećenja.

Bolje spavate

Ne potcenjujte san! Osim energije koju vam nudi ujutro kada otvorite oči, ne zaboravite da se tokom sna luče one supstance koje razgrađuju masti i pomažu vam da se ujutro probudite ravnog stomaka. Narandžasta bundeva je, dakle, bogata triptofanom, aminokiselinom koja osigurava bolji kvalitet sna.

Jača vaš imunološki sistem

Vremena kroz koja prolazimo nisu laka, što se zdravstvenih pitanja tiče. Zato pojedite malo više bundeve. Celu ili čak sa semenkama. Ovi mali elementi koje najčešće uklanjate puni su hranljivih materija i fitosterola.

Bolji vid

Da li ste znali da šolja bundeve sadrži otprilike dvostruko više vitamina A od preporučenog dnevnog unosa? Ako ste upravo saznali, potrudite se da unesete ovaj vitamin koji je neophodan za dobar vid, posebno u mraku.

(Ženski magazin)

BONUS VIDEO