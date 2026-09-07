PRE NEGO ŠTO JE POSTALA KRALJICA, LETICIJA JE VOLELA OVOG PROFESORA: Posle 10 godina veze udala se za njega, a onda se sve raspalo (FOTO)

Kraljica Leticija od Španije je više od dve decenije u braku s Felipeom, pa su mnogi zaboravili njenu veliku ljubav iz mladosti.

Kad je te 2002. godine poslata na teren, novinarka Leticija Ortiz Rokasolano je bila maksimalno fokusirana na posao. Nedavno se, tri godine ranije, razvela od prvog supruga, a vratila se u rodnu Španiju nakon što je izveštavala iz Vašingtona, Njujorka i Iraka.

U novembru 2002. godine su je poslali u Galiciju, gde se dogodila najveća ekološka katastrofa u istoriji Španije, nakon što je naftni tanker Prestige potonuo kod obale Galicije, a u more se izlilo više desetina hiljada tona nafte.

Tamo je srela Felipea, tadašnjeg princa od Asturije, kog je nedavno upoznala na privatnoj večeri, na kojoj je mladi prestolonaslednik tražio da joj se predstavi.

Gala Dinners. On May 3, 2023, King Felipe VI of Spain and Queen Letizia of Spain hosted a gala dinner at the Royal Palace in honour of Colombian President Gustavo Petro and his wife, Verónica Alcocer, during their state visit to Spain.



📷 © Carlos Álvarez / Getty Images pic.twitter.com/050fRjI0Is — Carlos Álvarez | Getty Images Photographer (@CarlosAlvGetty) September 5, 2026

Kakav je utisak Leticija ostavila govori to što su ubrzo potom Felipe i ona zvanično bili par, a godinu dana nakon prvog susreta su saopštili da su vereni.

Venčali su se 22. maja 2004. godine i potom dobili ćerke Leonor i Sofiju, a interesantno je da Leticija, koja je u međuvremenu postala kraljica, nije imala probleme sa španskom kraljevskom porodicom jer već iza sebe ima brak.

Dok je to bilo kamen spoticanja u nekim drugim monarhijama, Leticija je, i pored ponekog zlonamernog komentara, ubrzo prihvaćena kao supruga budućeg kralja Španije i potom kraljica, a duže od dve decenije ona pokazuje da je dorasla svemu što to podrazumeva.

Njena prva velika ljubav je danas skoro zaboravljena, a njen bivši suprug već decenijama uspešno čuva privatnost i kloni se javnosti, iako se mediji povrenemo vrate na njihov brak.

Duga veza i kratak brak kraljice Leticije s profesorom

Leticija od Španije je svog prvog supruga Alonsa Gerera Pereza upoznala još kao tinejdžerka. Imala je 17 godina i pohađala je Institut Ramiro de Maeztu u Madridu, dok je Perez, inače, uspešni pisac, tada imao 27 godina i radio kao profesor.

Njihova veza je ubrzo postala ozbiljna i zajedno su proveli čitavu deceniju, a nakon deset godina odlučili su da svoju ljubav krunišu brakom.

Venčali su se 7. avgusta 1998. godine u Almendralehu, u pokrajini Badahoz, a par se odlučio za građansku ceremoniju, bez velike pompe, pa Leticija kasnije nije imala probleme s Katoličkom crkvom da bi se udala za Felipea.

Ipak, njen prvi brak nije potrajao dugo. Iako su pre toga godinama bili zajedno, bračni život im je doneo drugačiju dinamiku i već naredne godine su Leticija i Alonso bili razvedeni.

Prvi suprug kraljice Leticije decenijama izbegava javnost

O Alonsu Gereru Perezu se danas može pronaći iznenađujuće malo informacija, posebno ako se uzme u obzir da je nekada bio u braku sa jednom od najpoznatijih žena na svetu.

Za razliku od nekih bivših partnera mnogih javnih ličnosti i članica kraljevskih porodica, Perez nikada nije pokušavao da iskoristi vezu s Leticijom kako bi bio poznatiji i da bi zaradio.

Naprotiv, godinama je birao upravo suprotan put, povučen život daleko od reflektora, nije davao intervjue na temu kraljice, niti javno komentarisao bivšu suprugu, njenu porodicu ili život na dvoru. Sva pitanja novinara o Leticiji je uglavnom ljubazno odbijao.

Knjiga inspirisana Leticijom?

Jedan od retkih trenutaka kada je govorio o temi koja je javnost neizbežno povezivala s njegovim privatnim životom se dogodio 2018. godine, kada je objavio roman "Ljubav Peni Robinson".

Escritor y profesor de lengua, Alonso Guerrero Pérez: Es muy incómodo tener la etiqueta de exmarido de Letizia. https://t.co/eNceqFYGcE pic.twitter.com/t4rtJFk4yb — El Nuevo País (@ElNuevoPais2026) April 14, 2018

Knjiga je predstavljena kao fikcija, ali je zbog biografskih okolnosti njenog autora odmah privukla pažnju medija. Priča se, naime, bavi transformacijom običnog čoveka u javnu ličnost, zbog čega su mnogi u njoj tražili određene paralele s Perezovim životom nakon braka sa Leticijom.

U jednom intervjuu po objavljivanju knjige Perez je ukazao na to koliko mu je bilo neobično što se interesovanje za njegovu knjigu gotovo neizbežno vraćalo na kraljicu.

– Druge autore obično pitaju za njihove knjige. Mene uvek pitaju za kraljicu. To je čudno, neprijatno, želite da objasnite svoju viziju sveta, a oni se stalno vraćaju na istu temu – rekao je Perez tada.

I bivši muž kraljice Leticije je odavno nastavio dalje

Perez je i danas veoma diskretan kada je reč o privatnom životu, pa ne koristi društvene mreže, zbog čega javnost nema mnogo njegovih novijih fotografija ni uvida u njegovu svakodnevicu.

Poznato je da je nakon razvoda od Leticije ponovo pronašao ljubav, a njegova supruga je Marija Dolores Koral, žena koju je, prema dostupnim informacijama, voleo još tokom srednjoškolskih dana. I ona iza sebe ima jedan brak.

(Glossy)

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