PRINC HARI I MEGAN MARKL OBJAVILI DO SADA NEVIĐENU PORODIČNU FOTOGRAFIJU: NJome čestitali praznike (FOTO)

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, princ Hari i Megan Markl, predstavili su svoju novu porodičnu božićnu čestitku za 2025. godinu.

1766219991_profimedia-1052773912.jpg
Foto: profimedia
Jedna od fotografija, koju je Megan podelila na društvenim mrežama, prikazuje par i njihovo dvoje dece, princa Arčija i princezu Lilibet, kako poziraju zajedno na drvenom mostu unutar bašte njihovog doma u Montesitu.

Megan je za ovu priliku nosila beli haljinu, Lilibet je blistala u plavnoj haljinici sa parom srebrnih cipela, dok su Hari i Arči izgledali elegantno u farmerkama

- Srećni praznici! Od naše porodice vašoj - stoji u opisu fotografije koju je Megan podelila na svom Instagramu. 

Hari i Megan su osnovali Fondaciju Arčvel, koja sledi misiju „Pojavite se, činite dobro“, nakon što su se povukli sa svojih kraljevskih dužnosti i preselili u Los Anđeles 2020. godine. Ove godine, dobrotvorna organizacija se zalagala za bezbednije digitalne prostore i odgovoran razvoj veštačke inteligencije. Takođe je finansirala podršku deci pogođenoj sukobima u Gazi i Ukrajini.

- Ovo sledeće poglavlje omogućava princu Hariju i Megan, vojvodi i vojvotkinji od Saseksa, da prošire svoje globalne filantropske napore kao porodica, sa značajnim dometom i maksimalnim uticajem, zasnovanim na istim vrednostima, partnerstvima i njihovoj posvećenosti da se pojave i čine dobro - rekla je nedavno njihova portparolka. 
 

 

