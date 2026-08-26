RAZLOG JE MNOGO TUŽAN: Evo zašto vojvotkinja Sofi nije prisustvovala sahrani princeze Dajane (FOTO)

Budući da je znala kolika je bol zbog smrti omiljene princeze odlučila se na korak o kojem se i danas često govori

Kada je princeza Dajana tragično preminula 1997. godine, vojvotkinja od Edinburga, Sofi, nije bila među zvanicama na njenoj sahrani.

U to vreme još nije bila član kraljevske porodice, već je bila poznata kao Sofi Ris-Džouns i nekoliko godina je bila u ozbiljnoj vezi sa princem Edvardom.

Iako je reč o jednom od najvažnijih događaja u savremenoj istoriji britanske monarhije, Sofi je odlučila da ne prisustvuje sahrani iz veoma dirljivog razloga.

Prema biografiji „Sophie: Saving the Royal Family“ autora Šona Smita, Sofi je smatrala da bi njeno prisustvo moglo dodatno uznemiriti ožalošćene građane. Naime, bila je svesna da izdaleka veoma podseća na princezu Dajanu.

- Imala je sasvim opravdan razlog. Prijatelj iz palate objasnio je: 'Sofi je odlučila da bi prisustvo moglo biti previše potresno za okupljene ljude.' Bila je svesna da iz daljine liči na princezu Dajanu i odluku je donela iz obzira i saosećanja. Kraljevska porodica ju je u potpunosti podržala - naveo je autor.

Da li Sofi zaista liči na princezu Dajanu?

U to vreme sličnost je bila prilično uočljiva. Obe su imale kratku plavu kosu, plave oči i slične crte lica.

Ipak, uprkos fizičkoj sličnosti, izvori bliski kraljevskoj porodici tvrdili su da su bile veoma različite po karakteru i načinu života. Prema pojedinim navodima, njihov odnos nije uvek bio skladan.

Kraljevski biograf Endru Morton u knjizi „Diana: In Pursuit of Love“ opisao je neprijatan susret tokom jedne kraljevske večere. On tvrdi da je Dajana navodno učinila da se Sofi oseća neprijatno, zbog čega je Sofi napustila događaj u suzama. Prema njegovim navodima, Dajana je tokom večeri jasno pokazivala nezadovoljstvo njenim prisustvom.

Međutim, Sofi nikada nije javno govorila o detaljima svog odnosa sa princezom Dajanom.

Sahrana koju je gledao ceo svet

Sahrana princeze Dajane ostala je jedno od najgledanijih televizijskih događanja u istoriji, sa procenjenih 2,5 milijardi gledalaca širom sveta.

Mnogi i danas pamte potresan prizor mladih prinčeva Vilijama i Harija, tada starih 15 i 12 godina, kako hodaju iza kovčega svoje majke.

Hiljade ljudi ispunile su ulice Londona kako bi se oprostile od omiljene princeze, ostavljajući cveće i poruke ispred Kensingtonske palate.

Sofina uloga danas

Danas se vojvotkinja Sofi smatra jednim od najcenjenijih i najpouzdanijih članova kraljevske porodice. Redovno predstavlja kralja Čarlsa na zvaničnim događajima i često dobija pohvale zbog svoje smirenosti, posvećenosti i diskretnog pristupa dužnostima.

Pored podrške svom suprugu, princu Edvardu, vojvodi od Edinburga, Sofi je aktivno uključena u humanitarni rad. Posebno se zalaže za prava žena, prevenciju slepila koje se može izbeći i podizanje svesti o mentalnom zdravlju.

(Glossy)

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