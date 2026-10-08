Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

RECEPT ZA GRAŠAK NA BUGARSKI NAČIN: Sprema se za 15 minuta

Ako vam je klasičan grašak dosadio, isprobajte ovaj jednostavan bugarski recept.

1791451928_Depositphotos_77988060_S.jpg
Foto: Deposit/ boiled peas
Oglas

Potrebno je svega nekoliko sastojaka, a tajna je u kombinaciji putera, prezli i kuvanog jajeta. Grašak se priprema brzo, a najbolje je da se posluži topao.

Sastojci

  • 1 konzerva zelenog graška
  • 1–2 kašike prezli
  • 1,5 kašika putera
  • 1 kuvano jaje
  • so po ukusu
  • mleveni crni biber po ukusu
  • svež peršun po ukusu

Priprema

Prokuvajte grašak

Sadržaj konzerve stavite u šerpu, zagrejte do ključanja, a zatim ocedite.

Dodjte ostale sastojke

U tiganju otopite puter, dodajte prezle i kratko ih propržite. Ubacite oceđeni grašak i sve dobro promešajte.

Dodajte jaje

Kuvano jaje isecite na sitne kockice, pa ga pomešajte sa mlevenim crnim biberom i sitno seckanim peršunom. Posolite po ukusu. Ovu smesu dodajte grašku, lagano promešajte i poslužite dok je jelo još toplo.

(Stvar ukusa)

BONUS VIDEO

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas