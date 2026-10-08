RECEPT ZA GRAŠAK NA BUGARSKI NAČIN: Sprema se za 15 minuta

Ako vam je klasičan grašak dosadio, isprobajte ovaj jednostavan bugarski recept.
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Potrebno je svega nekoliko sastojaka, a tajna je u kombinaciji putera, prezli i kuvanog jajeta. Grašak se priprema brzo, a najbolje je da se posluži topao.
Sastojci
- 1 konzerva zelenog graška
- 1–2 kašike prezli
- 1,5 kašika putera
- 1 kuvano jaje
- so po ukusu
- mleveni crni biber po ukusu
- svež peršun po ukusu
Priprema
Prokuvajte grašak
Sadržaj konzerve stavite u šerpu, zagrejte do ključanja, a zatim ocedite.
Dodjte ostale sastojke
U tiganju otopite puter, dodajte prezle i kratko ih propržite. Ubacite oceđeni grašak i sve dobro promešajte.
Dodajte jaje
Kuvano jaje isecite na sitne kockice, pa ga pomešajte sa mlevenim crnim biberom i sitno seckanim peršunom. Posolite po ukusu. Ovu smesu dodajte grašku, lagano promešajte i poslužite dok je jelo još toplo.
(Stvar ukusa)
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