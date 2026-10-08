RECEPT ZA GRAŠAK NA BUGARSKI NAČIN: Sprema se za 15 minuta

Ako vam je klasičan grašak dosadio, isprobajte ovaj jednostavan bugarski recept.

Potrebno je svega nekoliko sastojaka, a tajna je u kombinaciji putera, prezli i kuvanog jajeta. Grašak se priprema brzo, a najbolje je da se posluži topao.

Sastojci

1 konzerva zelenog graška

1–2 kašike prezli

1,5 kašika putera

1 kuvano jaje

so po ukusu

mleveni crni biber po ukusu

svež peršun po ukusu

Priprema

Prokuvajte grašak

Sadržaj konzerve stavite u šerpu, zagrejte do ključanja, a zatim ocedite.

Dodjte ostale sastojke

U tiganju otopite puter, dodajte prezle i kratko ih propržite. Ubacite oceđeni grašak i sve dobro promešajte.

Dodajte jaje

Kuvano jaje isecite na sitne kockice, pa ga pomešajte sa mlevenim crnim biberom i sitno seckanim peršunom. Posolite po ukusu. Ovu smesu dodajte grašku, lagano promešajte i poslužite dok je jelo još toplo.

(Stvar ukusa)

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