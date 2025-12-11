Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

RECEPT ZA POSNU BORANIJU: Priprema je brza i laka, a ukus neodoljiv (VIDEO)

Fantastičan, lagan i hranljiv ručak, idealan za dane posta.

1765446896_Foto-Bakina-kuhinja-boranija.jpg
Foto: Bakina kuhinja
Oglas

Iz bakine kuhinje nam stiže recept za čorbastu boraniju čiji će vas ukus oduševiti.

Posna boranija - sastojci:

Boranija (sveža ili smrznuta),

jedan crni luk,

jedna mala šargarepa,

jedan manji krompir,

jedna kašika ajvara,

jedan lovorov list, ulje, začini (so, biber, suvi začin), aleva paprika (za boju, ako želite).

Posna boranije - priprema

Na malo ulja izdinstajte sitno seckani luk, pa dodajte rendanu malu šargarepu i sitno seckani krompir. 

Kada povrće malo omekša, dodajte boraniju i lovorov list. Nalijte vodom da prekrije povrće i kuvajte dok boranija i krompir ne omekšaju.

Pred kraj kuvanja dodajte so, biber, suvi začin (ako ga koristite), alevu papriku i jednu kašiku ajvara za puniji ukus. Kuvajte još par minuta, pa sklonite sa vatre.

 

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas