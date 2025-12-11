RECEPT ZA POSNU BORANIJU: Priprema je brza i laka, a ukus neodoljiv (VIDEO)

Fantastičan, lagan i hranljiv ručak, idealan za dane posta.

Iz bakine kuhinje nam stiže recept za čorbastu boraniju čiji će vas ukus oduševiti.

Posna boranija - sastojci:

Boranija (sveža ili smrznuta),

jedan crni luk,

jedna mala šargarepa,

jedan manji krompir,

jedna kašika ajvara,

jedan lovorov list, ulje, začini (so, biber, suvi začin), aleva paprika (za boju, ako želite).

Posna boranije - priprema

Na malo ulja izdinstajte sitno seckani luk, pa dodajte rendanu malu šargarepu i sitno seckani krompir.

Kada povrće malo omekša, dodajte boraniju i lovorov list. Nalijte vodom da prekrije povrće i kuvajte dok boranija i krompir ne omekšaju.

Pred kraj kuvanja dodajte so, biber, suvi začin (ako ga koristite), alevu papriku i jednu kašiku ajvara za puniji ukus. Kuvajte još par minuta, pa sklonite sa vatre.