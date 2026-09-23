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RECEPT ZA RUSKE PALAČINKE: Pripremaju ih za doručak ili užinu, a za to koriste trik sa čašom

Ako postoji nešto što se u ruskim kuhinjama često priprema za doručak, užinu ili porodično okupljanje, onda su to palačinke.

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Foto: Deposit/ belchonock
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Ruskinje imaju čitav niz recepata za tanke, mekane palačinke, ali jedan se posebno izdvaja po jednostavnosti, poznat i kao recept "tri čaše". Ne zahteva vagu, niti dugu listu sastojaka, već se oslanja na jednostavno pravilo koje se lako pamti.

Tajna je u tome što se mleko, voda i brašno mere istom čašom, dok se ostali sastojci dodaju u lako pamtljivim količinama. Upravo zbog takvog odnosa palačinke ostaju tanke i elastične, pa se lako okreću bez pucanja. Recept je praktičan i za početnike, jer nema potrebe da svaki put tražite vagu ili proveravate količinu brašna. Dovoljno je da se pridržavate recepta i načina pripreme koji su Ruskinje usavršile i a na stolu ćete imati mekanu turu palačinki spremnih za bilo koji nadev.

Recept "tri čaše" za palačinke

Sastojci:

  • 1 čaša mleka
  • 1 čaša vode
  • 1 čaša brašna
  • 3 jaja
  • 3 kašičice šećera
  • 3 kašike biljnog ulja
  • prstohvat soli

Priprema:

Umutite jaja sa šećerom i solju, dodajte mleko, pa postepeno umešajte brašno. Prokuvajte vodu i sipajte je u tankom mlazu uz neprestano mešanje, a zatim dodajte ulje. Ostavite testo da odstoji oko 30 minuta, pa ga još jednom promešajte i, ako je potrebno, razredite sa malo vode ili mleka. Ovo je jedan od ključnih koraka - da bi palačinke bile elaastične, neophodno je da smesa odstoji pre prženja, kako bi gluten iz brašna "proradio" i vezao se za tečne sastojke.

Dobro zagrejte tiganj i blago ga premažite uljem pre prve palačinke. Sipajte malo testa i brzo ga razlijte po površini. Pecite dok ivice ne dobiju zlatnu boju, zatim palačinku okrenite i kratko ispecite sa druge strane.

Gotove palačinke slažite jednu na drugu i pokrijte kako bi ostale mekane. Poslužite ih sa slanim ili slatkim nadevom - od sira, mesa i pečuraka do meda, džema i krema.

(Blic Žena)

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