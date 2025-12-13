ŠTA JE KINESKO HODANJE? Zateže stomak, ubrzava varenje i mršavljenje

Podignite ruke i hodajte - kinesko hodanje zateže stomak, ubrzava varenje i sagoreva masti.
Već je poznato da su kardio-vežbe broj jedan za mršavljenje celog tela i stomaka, te da bukvalno sagorevaju masnoće, ali postoji i puno kineskih vežbi koje tope masti a da se gotovo ne pomerate - takva je popularna kineska gimnastika koja se zove "topljenje masti", a koja se temelji na laganim pokretima koji dahu neverovatne rezultate.
Takvo je jedno kinesko hodanje, gde čak ne morate ni da dižete noge sa poda, a tokom vežbe osećate da se masnoća sagoreva, da otoci nestaju, a varenje se poboljšava.
Tokom izvođenja vežbe puls se aktivno povećava, ulazite u zonu sagorevanja masti i aktivno zatežete stomak sagorevanjem visceralne masti.
Vežba aktivno pomaže u poboljšanju varenja, jer podižemo ruke nagore. Takođe, radite na držanju, što će zategnuti dekolte, vrat i oval lica.
Pritom, podizanje ruku nagore će takođe poboljšati oblik vaših ruku. Veliki plus ove prakse je što, zbog aktivnog rada mišića, ubrzava kretanje limfe, uklanja višak vode i smanjuje otok, što takođe zateže figuru.
Da biste uradili vežbu:
- Stanite pravo.
- Ruke ispružite nagore.
- Stopala treba da vam budu približno u širini ramena.
- I počinte da hodate: levo stopalo podižete na prst, podižući petu sa poda, ali ne podižemo stopalo potpuno.
- A zatim brzo spustite levu nogu potpuno i podignite desnu nogu.
- I tako brzo hodate dok stojite u mestu, naizmenično podižući stopala na prste oko 1 minut.
- Postepeno povećavajte vreme provedeno u vežbi na 15-20 minuta.
- Vežba se izvodi prilično brzim tempom.
- Neki naizmenično koriste ovo hodanje sa redovnim hodanjem jer je teško držati ruke podignute 20 minuta.
(Sensa)