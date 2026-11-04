SVE LJUBAVI MELANIJE TRAMP: Od prve romanse u Sloveniji do braka sa predsednikom SAD-a

Sve informacije o ljubavnom životu Melanije Tramp pre nego što je postala supruga Donalda Trampa i prva dama Amerike.

LJubavni život Melanije Tramp dugo je bio obavijen velom tajne. Za razliku od njenog supruga Donalda Trampa, čiji su brakovi, razvodi i brojne romanse godinama punili naslovne strane, Melanija je pre ulaska u porodicu Tramp svoj privatni život uglavnom držala daleko od očiju javnosti. Ipak, poznato je nekoliko detalja o njenim ljubavnim vezama, uključujući i muškarca koji tvrdi da je bio njena prva ljubav.

Prva ljubav u Sloveniji – veza iz tinejdžerskih dana

Pre nego što je postala svetski poznata manekenka i upoznala jednog od najbogatijih ljudi Amerike, Melanija Knavs živela je u Sloveniji, gde je provela detinjstvo i mladost. Kada je sa 17 godina otišla u LJubljanu kako bi pohađala srednju školu za dizajn i fotografiju, upoznala je mladića po imenu Peter Butoln.

On se 2016. godine pojavio u emisiji američkog televizijskog programa Inside Edition, tvrdeći da je bio Melanijin prvi dečko i njena prva velika ljubav. U razgovoru je njihovu vezu opisao kao svoju prvu pravu ljubav, a prisetio se i vremena koje su provodili zajedno dok je ona još živela skromnim životom u Sloveniji.

Prema njegovom svedočenju, upoznali su se kada ju je spazio u centru LJubljane, među grupom devojaka, i odmah primetio njenu lepotu. Opisao ju je kao mirnu, povučenu i skromnu devojku.

Ipak, važno je naglasiti da je ova priča zasnovana na njegovom ličnom svedočenju, a ne na nezavisno potvrđenim detaljima njihove veze.

Donald Tramp – ljubav koja je promenila njen život

Najpoznatija i najduža ljubavna priča Melanije Tramp počela je u septembru 1998. godine, kada je upoznala Donalda Trampa na zabavi organizovanoj tokom Nedelje mode u NJujorku.

Melanija je tada imala 28 godina i već je gradila uspešnu manekensku karijeru u Americi, dok je Donald imao 52 godine. Upoznali su se u noćnom klubu Kit Kat Club na Menhetnu, na zabavi koju je organizovao Paolo Zampoli, vlasnik modne agencije ID Models.

Zanimljivo je da Donald na zabavu nije došao sam. Prema njegovom kasnijem prisećanju, trebalo je da upozna drugu manekenku, ali mu je pažnju privukla Melanija, koja je sedela pored nje.

U intervjuu sa Leri Kingom 2005. godine Donald je ispričao da je odmah poželeo da upozna Melaniju, dok je ona otkrila da mu u početku nije dala svoj broj telefona. Umesto toga, tražila je njegov, želeći da proveri koliko je ozbiljan u nameri da je ponovo vidi. Dobila je nekoliko njegovih brojeva telefona i nekoliko dana kasnije odlučila da ga pozove.

NJihov prvi sastanak bio je večera, nakon koje su otišli u popularni njujorški klub Moomba.

O njihovom upoznavanju govorili su oboje, a detalje je Melanija kasnije opisala i u intervjuu za magazin Harper's Bazaar.

Kratak raskid koji nije značio kraj

Iako je njihova veza ubrzo postala ozbiljna, nije sve išlo bez problema. Melanija i Donald su 2000. godine nakratko raskinuli.

Prema pisanju The Washington Posta, do prekida je došlo u periodu kada je Donald razmatrao mogućnost kandidature za predsednika SAD ispred Reformističke partije. Ipak, njihova razdvojenost nije dugo trajala. Ponovo su se pomirili nakon nekoliko meseci i nastavili vezu.

O ovom periodu pisao je i magazin GQ, pozivajući se na fotografa Metjua Atanijana, koji je u to vreme poznavao Melaniju i bio njen cimer. On je tvrdio da je ona u početku imala određene probleme sa poverenjem prema Donaldu, ali da su se ubrzo vratili jedno drugom.

I pre braka je govorila da je zaljubljena u Donalda

Da njihova veza nije bila samo prolazna romansa, pokazuje i jedan od retkih intervjua koje je Melanija dala dok je još bila Donaldova devojka.

U decembru 1999. godine razgovarala je sa novinarom američke televizije ABC News. Tada je već bila u vezi sa Donaldom oko godinu dana, a novinar ju je pitao da li je zaljubljena u njega.

Melanija je odgovorila potvrdno, bez mnogo oklevanja.

U istom razgovoru govorila je i o mogućnosti da jednog dana postane prva dama Amerike. Na pitanje da li može da zamisli sebe u Beloj kući, odgovorila je da može i da bi podržavala svog partnera.

Zanimljivo je i da je tada odbacivala tvrdnje da je sa Donaldom zbog njegovog bogatstva. Govorila je da ljudi koji je tako posmatraju zapravo ne poznaju i opisivala ga kao ljubaznog i šarmantnog muškarca.

Venčanje koje je privuklo svetsku pažnju

Nakon nekoliko godina veze, Melanija i Donald odlučili su da svoju ljubav krunišu brakom. Venčali su se 22. januara 2005. godine u Palm Biču na Floridi, u crkvi Bethesda-by-the-Sea.

Venčanje je bilo jedno od najzapaženijih društvenih događaja te godine. Melanija je nosila venčanicu modne kuće Dior, koju je dizajnirao Džon Galijano. Haljina je bila ukrašena ručno šivenim detaljima, a njena vrednost procenjivana je na oko 100.000 dolara.

Među zvanicama su bili i Bil i Hilari Klinton, Arnold Švarceneger i brojne druge poznate ličnosti.

Samo mesec dana nakon venčanja Melanija se našla na naslovnoj strani američkog izdanja magazina Vogue, u svojoj raskošnoj venčanici.

Godinu dana kasnije, 2006, dobili su sina Barona, njihovo jedino zajedničko dete.

Da li je Donald jedina njena velika ljubav?

Iako se o Melaniji tokom godina pisalo mnogo, posebno zbog njenog braka sa jednim od najpoznatijih svetskih političara i biznismena, pouzdano dokumentovanih ljubavnih veza nema mnogo.

Osim priče Petera Butolna, koji tvrdi da je bio njena prva ljubav u Sloveniji, Donald Tramp je jedini muškarac sa kojim je Melanija javno potvrđeno bila u dugogodišnjoj vezi i sa kojim je izgradila porodicu.

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