SVI ZNAJU ZA NIKOLU TESLU, ALI MALO KO ZNA NJEGOVOG SESTRIĆA: I on je ostavio trag u istoriji (VIDEO)

Porodica puna genijalaca

Nedaleko od izvora prirodne i mineralne Jazak vode i Jazak manastira, na Fruškoj gori, nalazi se manastir Šišatovac. Ova drevna pravoslavna svetinja ima izuzetno zanimljivu istoriju. Jedan od njegovih ktitora bio je Vuk Isaković, glavni junak romana “Seobe” Miloša Crnjanskog. Ovde je Vuk Karadžić slušao slepog guslara Filipa Višnjića i zapisao neke od najlepših narodnih pesama, a priča kaže da je u Šišatovcu u mladosti boravio i čuveni Nikola Tesla, i da ga je upravo čudotvorna voda sa ovog mesta izlečila od kolere.

Ovo poslednje sigurno je legenda koja nema uporište u istorijskim činjenicama. Ipak, istina je da postoji veza slavnog naučnika i Šišatovca! Jer, iguman ovog manastira godinama je bio Petronije Trbojević – rođeni sestrić Nikole Tesle.

Porodica puna genijalaca

Porodica Nikole Tesle izuzetno je zanimljiva. NJegov otac Milutin, pravoslavni sveštenik u Smiljanu i Gospiću, oženio se Georginom Đukom Mandić, koja je takođe poticala iz ugledne svešteničke porodice. Par je, pored sina Nikole, imao još četvoro dece – Daneta koji je umro mlad, i tri ćerke – Angelinu, Milku i Maricu.

Najstarija od njih – Angelina, bila je udata za protu Nikolu Trbojevića i sa njima je imala petoro dece – Uroša, Petra, Nikolu, Maricu i Milicu.

Odrastavši u porodicu u kojoj se duhovni i naučni rad podjednako cenio, Petar je odabrao da ih da ova dva, naizgled nepomirljiva sveta, spoji. Školovao se u Gospiću i Novom Sadu, Černovcima u kojima je završio bogosloviju, ali i Pešti gde je stekao diplomu iz pravnih nauka.

Petar Trbojević nije se ovde zaustavio! Poznato je da je slušao i filozofiju, 1900. godine postao je doktor pravnih nauka, a 1906. bogoslovskih. Kažu da je tako postao prvi Srbin u istoriji sa dva doktorata.

Prvi Srbin sa dva doktorata?

Doktor Petar Trbojević na kraju je izabrao duhovni poziv. Zamonašio se 1907. u banatskom manastiru Bezdin i uzeo ime Petronije. U narednim godinama boravio je u nekoliko bratstava, ali će njegovo srce zauvek ostati vezano za jedno mesto – manastir Šišatovac.

Smešten u prelepom krajoliku Fruške gore, Šišatovac je vekovima bio stecište učenih ljudi, pisaca i duhovnika. Upravo tu, u tišini vekovnih šuma, Petronije Trbojević postaje prvo iguman 1919. a zatim i arhimandrit 1921. i preuzima upravu u izuzetno izazovnim i teškim vremenima.

Petronije je bio čovek izuzetne duhovne i kulturne snage. Bio je pisac i reformator. Kao iguman i arhimandrit Šišatovca, energično se borio za obnovu manastirskog imanja, očuvanje bogate biblioteke i rešavanje agranih pitanja koja su pritiskala tadašnje sveštenstvo i narod u Vojvodini. Pod njegovom rukom Šišatovac je ponovo postao mesto okupljanja i znanja nastavljajući tradiciju iz vremena kada su u njemu boravili Lukijan Mušicki i Vuk Karadžić.

Petronije je bio poznat po besedništvu, naučnom i pisanom radu. Bavio se i periodikom, a njegova najpoznatija dela su: Propovedi I i II, Bogoslovska zrnca I-VI, O reformama crkvenim I i II… Osim ovoga, šišatovački iguman bio je i neumorni humanitarni radnik i organizovao je u manastiru smeštaj i ishranu za ratnu siročad i siromašne đake teologije.

Prepiska sa ujakom

Iako su ih delile hiljade kilometara i potpuno različiti svetovi – jedan u hotelu u NJujorku, drugi u miru fruškogorskog manastira – ujka i sestrić su održavali kontakt. Nastavljajući porodičnu tradiciju, Petronije je vodio živu prepisku sa rođakom iz Amerike. Divio se genijalnosti majčinog brata (u jednom pismu mu se obraća sa “Mnogopoštovani Ujače”), dok je Tesla uvek sa toplinom odgovarao na vesti koje su mu stizale iz domovine.

Poznato je i da je Petronije Nikoli Tesli u Ameriku poslao i jednu svoju knjigu, kao i fotografiju. Osim toga, pozvao je ujaka i da poseti Šišatovac ako bude dolazio u Evropu.

Najveći broj ovih pisama čuvan je u manastirskoj biblioteci, ali danas, nažalost, ne postoji, jer su izgorela tokom Drugog svetskog rata.

Zauvek u Šišatovcu

Petronije Trbojević jedno vreme je boravio i u manastiru Vrdnik, ali se brzo vratio u Šišatovac gde je ostao iguman sve do smrti. Umro je relativno mlad, 24. maja 1933. godine. Ujak koga nikada nije stigao da upozna, nadživeo ga je za skoro čitavu deceniju.

Iguman Petronije Trbojević sahranjen je na manastirskom groblju, iznad Šišatovca i odmah pored stare kapele.

Mimo crkvenih krugova, rad i zasluge Teslinog sestrića decenijama su bili malo poznati. To se, srećom, polako menja. NJegov grob je pre nekoliko godina obnovljen i danas može da se poseti. A to je ujedno i dobra prilika da se podsetimo Petronija Trbojevića, doktora, igumana i čoveka koji je, baš kao što je njegov ujak osvetljavao svet, osvetljavao duhovni i kulturni život Fruške gore.

(Istorijski zabavnik)

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