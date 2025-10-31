Oglas
TRETMAN LICA LEDENOM VODOM JE POSTAO VIRALAN, a evo šta o njemu misle dermatolozi

Da li biste probali ovakav tretman i na svojoj koži?

1761914792_shutterstock_2443640585-1-.jpg
Foto: Shutterstock
Sigurno je da će mnogima potapanje lica u ledenu vodu zvučati potpuno neprivlačno.Ipak, tretmani lica ledenom vodom postali su i te kako poularan ritual nege kože na TikToku o čemu se sve više govori, a pribegavaju mu i brojne poznate ličnosti. 

Ali šta o ovom tretmanu misle dermatolozi?

Šta je tretman lica ledenom vodom i kako se to radi?

Praksa je izuzetno jednostavna.

- Da biste je isprobali, napunite čistu posudu hladnom vodom i ubacite nekoliko kockica leda - objašnjava dr Noa Grač, sertifikovani dermatolog iz NJujorka za Real Simple.

On preporučuje hladnu, ali ne i neprijatnu temperaturu. Zatim, potopite lice u vodu na 10 do 15 sekundi u trajanju od jednog do dva minuta.

- Uvek nežno tapkajte kožu nakon toga, a zatim nanesite hidratantnu kremu kako biste podržali kožnu barijeru i zadržali hidrataciju - kaže Grač. Kao i kod većine stvari, tretmane lica ledenom vodom je najbolje raditi umereno.

LJudi sa osetljivom kožom, rozaceom ili ekcemom možda treba da preskoče ovaj trend jer hladnoća može da pogorša ta stanja.

Prednosti tretmana lica ledenom vodom

Smanjuje otekline

Hladna temperatura uzrokuje sužavanje površinskih krvnih sudova, privremeno smanjujući oteklinu. Ovaj efekat je posebno primetan oko očiju, gde otok može biti izraženiji. 

Smanjuje pore

Slično gore navedenom, sužavanje krvnih sudova može učiniti da vaše pore izgledaju manje. 

Smiruje iritaciju

- Za osobe sa kožom sklonom aknama ili upaljenom kožom, osećaj hlađenja može privremeno smanjiti upalu, čineći ih manje vidljivim. Iako ovi rezultati nisu dugotrajni, oni pružaju brzo i prirodno poboljšanje tena.

Čini vašu kožu svetlijom

Krvni sudovi se šire kako se koža zagreva, što privremeno pojačava cirkulaciju u licu. Poboljšana cirkulacija u ovom području može poboljšati isporuku kiseonika i hranljivih materija ćelijama kože, što doprinosi tom zdravom, ružičastom sjaju, piše Real Simple. 

