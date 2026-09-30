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U 77. GODINI POKAZALA LICE BEZ ŠMINKE: Ova fotografija zapalila mreže!

Vera Vang redovno privlači pažnju, ali ne viđamo je tako često bez šminke i ostalih bjuti "trikova", pa je ovim selfijem prilično iznenadila.

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Foto: Profimedia/ Darren Agboh, Shutterstock Editorial
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Modna dizajnerka Vera Vang, koja je u junu proslavila 77. rođendan i koja redovno privlači pažnju mladolikim izgledom koji joj je doneo titulu "žene koja ne stari", objavila je selfi iz kreveta, na kojem pozira bez šminke.

Slavna kreatorka se požalila na zdravestvene tegobe i napisala kako će joj narednih nekoliko dana krevet biti kancelarija. Lice joj je nenašminkano, a kosa puštena. 

"Zaglavljena u krevetu, stalno kijam... Tako da ostajem ovde... Moja nova kancelarija", napisala je Vera Vang na Instagramu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Pre samo nekoliko meseci imala je potpuno drugačiju frizuru – duži paž i plavu kosu, ali poznato je da je neko ko obžava transformacije, pa se pretpostavlja da je na rođendanskom slavlju nosila periku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vera Wang (@verawang)

(Super žena)

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