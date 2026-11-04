VOZAČ FORMULE 1 POSTAO OTAC: Dobio dete sa poznatom influenserkom, a devojčici dali ime koje je popularno i u Srbiji

Šarl Lekler, vozač Ferarija u Formuli 1, je postao otac.

NJegova izabranica Aleksandra, kojom se oženio ranije ove godine, se porodila i na svet donela devojčicu.

Srećni par je objavio vest o dolasku svoje ćerke u zajedničkoj objavi na Instagramu, otkrivši koje su ime odabrali.

Podelili su fotografiju na kojoj se vide sićušna stopala njihove novorođene bebe, koja vire iz ružičastih pletenih helanki dok ona odmara na ćebetu.

- Bjanka. 3. 11. 26. - stoji u opisu fotografije.

Podsetimo, Lekler i Aleksandra su stupili u brak na privatnoj ceremoniji u Monaku u februaru, samo nekoliko meseci nakon što su u novembru 2025. objavili veridbu.

