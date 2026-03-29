SAT IDE U NAPRED, A TELO KASNI: Trikovi koji olakšavaju prolećni "mini-šok"

U noći od subote na nedelju ponovo pomeramo sat unapred – s dva na tri sata. To znači samo jedno: spavaćemo sat kraće.

Foto: Deposit
I iako se na papiru ovo pomeranje sata koje nam dolazi s početka proleća svake godine čini bezazleno, naše telo tu promenu i te kako oseti.

Ako ste se ikad u ponedeljak nakon pomeranja sata osećali umorno, razdražljivo ili "van ritma" – niste jedini. Razlog leži u našem unutrašnjem satu koji ne prati uvek tako brzo promene koje mu namećemo.

Zašto nas pomeranje sata toliko pogađa?

Naš organizam funkcioniše prema cirkadijalnom ritmu – unutrašnjem biološkom satu koji reguliše san, budnost, hormone, energiju i raspoloženje. Taj ritam snažno je povezan s izmenom ciklusa svetla i tame.

Kada pomerimo sat unapred:

– telo odjednom mora ranije da ustaje,

– nivo melatonina (hormona sna) nije usklađen, 

– mozak još uvek misli da je ranije nego što jeste.

Rezultat? Umor, slabija koncentracija, nervoza, pa čak i pojačano osećanje stresa.

Neki stručnjaci ovaj mini-šok za organizam upoređuju s blagim džet-legom.

Već i jedna noć s manje sna može izazvati:

– osećanje iscrpljenosti i manjak energije,

– poteškoće s koncentracijom,

– razdražljivost ili lošije raspoloženje,

– pojačanu želju za slatkim i kofeinom,

– slabiji imunitet.

Kod osetljivijih osoba mogu se javiti i problemi sa spavanjem koji potraju nekoliko dana. Dobra vest? Telo se obično prilagodi kroz nekoliko dana – uz male trikove, i mnogo brže.

Kako lakše prebroditi pomeranje sata?

1. Počnite pripremu već sada

Ako možete, već nekoliko dana ranije idite na spavanje 15–20 minuta ranije nego inače. Tako ćete postepeno prevariti telo i ublažiti šok.

2. Iskoristite jutarnje svetlo

Prirodno svetlo najjači je signal za resetovanje biološkog sata.

U nedelju i ponedeljak:

– izađite na sunce što ranije,

– otvorite prozore,

– izbegavajte tamne prostore ujutro.

To pomaže telu da se brže prilagodi novom ritmu.

3. Ne preterujte s kafom

Iako će vas mamiti dodatna šolja, previše kofeina može pogoršati situaciju i otežati večernje uspavljivanje. Držite se jedne do dve kafe, idealno pre podneva.

4. Krećite se – ali pametno

Lagano kretanje, šetnja ili vežbanje pomoći će u podizanju energije i raspoloženja. Izbegavajte intenzivne treninge kasno uveče, jer mogu da otežaju san.

5. Pazite šta jedete uveče

Teška i kasna večera može dodatno poremetiti san. Birajte lagane obroke i pokušajte da večerate barem 2–3 sata pre spavanja.

6. Uspostavite večernju rutinu

Topli tuš, knjiga, blado smanjeno svetlo i manje ekrana pomoći će telu da shvati da je vreme za odmor – čak i ako "unutrašnji sat" kasni.

7. Budite nežni prema sebi

Ako se osećate usporenije nego inače – to je potpuno normalno. Nemojte odmah očekivati maksimalnu produktivnost.

Iako gubitak jednog sata sna zvuči bezazleno, naš organizam ga i te kako registruje. Dajte sebi nekoliko dana prilagođavanja, slušajte svoje telo i usporite tempo gde možete.

A dobra strana? Duži dani, više svetla i osećanje da proleće napokon preuzima glavnu reč. I to je promena kojoj se uvek radujemo. 

(Super žena)

