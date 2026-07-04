KAKO PRAVILO 2-2-2 ČUVA BRAK? Jednostavna formula za ljubav

Održati iskru u vezi nije baš najlakši zadatak, pogotovo kada obaveze i svakodnevni haos polako gutaju sve slobodne sate.

I baš kada deluje da romantika polako bledi, društvene mreže su iznedrile trend koji je osvojio zaljubljene parove širom sveta – pravilo 2-2-2.

Šta se zapravo krije iza te male formule? Vrlo jednostavan recept za ljubav koja traje: na svake dve nedelje obavezno zakazati izlazak udvoje, makar to bio bioskop, večera ili šetnja kroz grad. Na svaka dva meseca – mali beg od stvarnosti, vikend-putovanje koje vraća leptiriće u stomaku. A svake dve godine – prava, velika romantična avantura, sedmodnevno putovanje rezervisano isključivo za dvoje.

Ovakav raspored deluje kao svojevrsni “tajm-menadžment ljubavi”. Dok na početku veze zaljubljenost sama od sebe drži sve živim i uzbudljivim, kasnije rutina lako napravi pukotine. Pravilo 2-2-2 zato funkcioniše kao mini reset dugih veza, podsećajući partnere na ono zbog čega su se uopšte spojili.

Naravno, niko ne kaže da mora baš ovako – neki parovi biraju svoj ritam: 1-1-1, gde je izlazak svake nedelje, kraći odmor jednom mesečno i slično. Poenta je ista: vreme izdvojeno samo za vas dvoje, bez dece, prijatelja, rodbine ili poslovnih mejlova.

I da, budžet, posao i životne obaveze mogu zakomplikovati priču. Ali ono što se ne menja jeste suština: ljubav raste tamo gde joj se posveti pažnja. Čak i mali rituali – kafa u omiljenom kafiću, spontano putovanje na obližnje jezero ili večernja šetnja – postaju gorivo koje gradi poverenje i bliskost.

Na kraju, tajna dugotrajnih romansi nije u bajkovitoj magiji, već u malim, planskim trenucima gde se birate iznova i iznova. A pravilo 2-2-2 je savršeni podsetnik da ljubav, kada se neguje, nikada ne izlazi iz mode.

(Ženski magazin)

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