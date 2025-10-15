Oglas
TIJANA DAPČEVIĆ PROGOVORILA O PORODIČNIM PROBLEMIMA I ODNOSIMA: Blokirana je, posvađale smo se...

Pevačica Tijana Dapčević poznata po iskrenosti i duhovitosti, ovih dana privukla je veliku pažnju javnosti svojim novim projektom – stend-ap komadom pod nazivom "Menopauza".

1760526624_tijana_dapcevic_14102025_0021.JPG
FOTO: ATA(MT
U ovom jedinstvenom scenskom formatu, Tijana će publici kroz humor i lične ispovesti približiti temu o kojoj se, kako kaže, još uvek premalo govori.

- Ja volim da pričam na tu temu glasno, punim ustima, jer to nije tabu tema. To je nešto što svaka žena doživljava kada dođeš na pola života. Treba pričati o tome, jer to nije kraj - to je samo reset - iskreno je poručila pevačica.

Dodala je i da je u tim trenucima od ogromne važnosti podrška stručnih lica i porodice:

- Nije dovoljna reč prijatelja, jer je sve to povezano sa mentalnim zdravljem. Mnogo je lakše kad imaš nekoga sa kim možeš da podeliš svoje misli.

Tijana je priznala da u njenom domu vlada posebna energija:

- U našoj kući smo Vuk i ja u pubertetu – ja u menopauzi, Milan u andropauzi, a Vuk u pubertetu. Fenomenalno funkcionišemo! Probleme rešavamo razgovorom, ništa se ne gura pod tepih, jer kad se gura sapleteš se kad-tad.

Najveća podrška joj je, kako ističe, suprug Milan za kog kaže da joj je najbolji prijatelj, saputnik, drug, ljubavnik i rame za plakanje, a zatim se osvrnula na odnos sa sestrom Tamarom, s kojom, kako kaže, ima tipične "sestrinske uspone i padove":

- Prvo razgovaram sa Milanom, pa sa majkom i sestrom Tamarom – dok se ne blokiramo na mrežama. Sad je blokirana, posvađale smo se, ali biće odblokirana do kraja dana. To se dešava jednom mesečno - ili ona mene blokira, ili ja nju - priznala je muzička zvezda i dodala da je bez obzira na sve, sestra Tamara najveći čuvar njenih tajni.

Na kraju je istakla koliko su joj roditelji važni:

- Imam tu sreću da su mi oba roditelja živa i ja sam još uvek dete, još uvek sam Petar Pan, imam oba krila pored sebe i na sebi. I te kako je bitno da pozoveš oca i majku kad te nešto mori i ja sam blagoslovena i srećna što ih imam oboje. 

(Story)

