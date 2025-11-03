DEMI MUR NE PLANIRA DA SE SMIRI NI U SEDMOJ DECENIJI: Obukla haljinu bez brusa i gaćica, ovo je definitivno njeno najizazovnije izdanje IKAD!

Demi Mur bez veša na crvenom tepihu, glumica u najizazovnijem modnom izdanju ikada

Demi Mur (62) nikada nije dozvoljavala da je godine sputavaju, na svim poljima pa i u modi gde ne pristaje na ultimatume i granice. Ima li boljeg dokaza za to od njenog sinoćnjeg golog stajlinga?

Čuvena gluimica i zamalo Oskarovka Demi Mur bila je gošća LACMA Art & Film Gala svečanosti u Los Anđelesu, gde je bilo dosta poznatih zvanica, a među njima i Sindi Kraford i Kaja Gerber.

Na crvenom tepihu mogli smo da vidimo svetlucave haljine, ali i gole stajlinge i ta dva trenda su bila najzastupljenija. Sindi Kraford i Kaja Gerber pratile su prvi trend, dok je Demi Mur bila u grupi poznatih žena koje su se okrenule izazovnijim modnim izdanjima.

Golo pa se ne vidi baš sve

Obukla je Gucci rolka haljinu, od tila i sa mnoštvo svetlucavih detalja koji su tu iz estetskog razloga, ali i da bi nadomestili nedostatak veša koliko je to moguće. Ipak, bilo je očigledno da je Demi Mur krenula na crveni tepih bez brushaltera i ostalih komada veša, dok su vešta ruka krojača i pametna ideja dizajnera pronašle pravu meru pa slavna glumica ipak nije pokazala previše na crvenom tepihu.

Zagolicali su maštu što bi trebalo da bude i poenta golih haljina, a ne potpuno razotkrivanje.

Demi Mur često nosi Gucci modele, a to što kultna modna kuća promoviše golu modu jeste još jedan dokaz da je takav trend aminovan u najvišim modnim krugovima. I to odavno. Nalet provokativnih haljina i golotinja bez svake mere napravile su lažan utisak da su "naked dresses" modna novina 21. veka.

Zvezde su nosile i pre više decenija, ali je tačno da danas takva moda prednjači pa su je prigrlile poznate ličnosti od kojih se nije očekivalo da će privatiti takav stil.

Od Demi Mur se mogao očekivati ovakav stajling, ali je i pored toga šokirala fanove koji pomno analiziraju njenu haljinu i pomalo sa strahom se pitaju - šta je sledeće.

Trend golih haljina sinoć su podržale i Paris Hilton, Vitorija Ćereti čiji je partner Leonardo Dikaprio bio domaćin večeri, Dodža Ket, Izabel Gular...

Neke među njima su spojile dva vodeća trend - svetlucavo i golišavo, poput Vitorije Ćereti i Dodže Ket.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO: