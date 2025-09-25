OKRŠAJ PRVE DAME I KRALJICE: Melanija Tramp obukla perfektno odelo, kraljica Ranija haljinu, niko ne može da odluči koja je bolje izgledala!

Melanija Tramp i kraljica Ranija srele su se u NJujorku tokom zasedanja Generalne skupštine UN

Prva dama Sjedinjenih Država pokrenula je novu globalnu inicijativu za dobrobit dece. Misiju pod nazivom "Zajedno negujemo budućnost" Melanija Tramp najavila je u NJujorku, na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na svečanoj večeri ugostila je koleginice iz celog sveta, ali niko nije ostavio jači utisak od Lejdi Di Bliskog Istoka. Kraljica Ranija od Jordana bila joj je dostojna modna konkurencija.

Dok je američki predsednik držao govor na 80. zasedanju Generalne skupštine, njegova supruga skrenula je pažnju na jednako važne teme koje se tiču celog društva, a među glavnim problemima je bezbednost najmlađih, posebno u krajevima sveta pogođenim ratom. Melanija Tramp najavila je misiju "Fostering the Future Together" i pozvala ostale prve dame da je podrže.

Za ovu svečanu priliku odabrala je belo odelo sa potpisom dueta Dolce & Gabbana i bakarnu bluzu brenda Max Mara. Interesantno je da se ovog puta odlučila za italijanske kuće, i to dve, a ne za američke, što obično radi kada je na domaćem terenu. U svakom slučaju, bilo je elegantno i – efektno.

Ništa manje savršen utisak nije ostavila ni lepa supruga jordanskog kralja. Ona, doduše, uvek izgleda kao milion dolara, pa se niko nije začudio što je održala još jedan masterklas. Za razliku o Melanije, kraljica Ranija nije se pojavila u odelu, već u fantastičnoj haljini nežne krem nijanse, sa kragnom, dugim rukavima i romantičnim faltama.

Spektakularan sudar dve ikone stila današnjice! Pošto nam je teško da ocenimo i procenimo koja je prisutnima oduzela više daha, najlepša kraljica na svetu ili glamurozna prva dama Amerike, rezultat proglašavamo – nerešenim.

(Blic Žena)

