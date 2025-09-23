VAU! Princeza Šarlin izgleda kao holivudska diva u fantastičnoj beloj haljini! (VIDEO)

Zlatna lopta se svake godine tradicionalno dodeljuje u Parizu, a ove je jedna od najvećih zvezda ceremonije Šarlin, princeza od Monaka, koja ima važan zadatak.

Princeza Šarlin od Monaka jedna je od onih po čijem će se stilu pamtiti ovogodišnja dodela Zlatne lopte i verovatno modna pobednica večeri na kojoj smo na crvenom tepihu videli najuspešnije fudbalerke, kao i supruge i članice porodice poznatih fudbalera, sportske novinarke...

Supruga princa Alberta u teatru "Šatle" dodeljuje Nagradu "Sokrates", koju dobija fudbaler koji se istakao humanitarnim radom.

Princeza Šarlin, koja troši više novca na stil nego bila koja plemkinja u Evropi, i ovog puta se opredelila za minimalizam i svedenu eleganciju koja oduzima dah.

Your Serene Highness, H.S.H. Princess Charlene of Monaco 🇲🇨.......elegance and grace embodied 👑💫 https://t.co/0nWETuoH9N — Duke Of Paris (@DukeOfParis) September 22, 2025

Prineza od Monaka za ovu priliku je odabrala belu toaletu sa čamac-izrezom i naglašenim ramenima koja ima duge rukave i suptilno prati liniju tela. Blago je strukirana i od kukova pada do poda, a Šarlin je uz nju ponela špicaste bele salonke i strukturisanu pismo-tašnu bele boje.

Belo od glave do pete je nepogešiv izbor u svečanim prilikama

Na svečanim događajima potpuno beli stajling u minimalističkom kroju uvek ostavlja snažan utisak, pa ako vaša svečanija prilika nije venčanje i možete da nosite belo – slobodno uživajte u njegovim moćima!

Bela boja pruža određenu dozu luksuza, čistote i elegancije, dok jednostavan kroj, kakav je ponela princeza Šarlin od Monaka, naglašava samopouzdanje i sofisticiranost.

Ovakav izgled odiše smirenim glamurozom i nenametljivom raskoši, zbog čega nikada ne prolazi nezapaženo, pa je belo zaista klasika s kojom nema greške, zar ne?

(Glossy)

