Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

VAU! Princeza Šarlin izgleda kao holivudska diva u fantastičnoj beloj haljini! (VIDEO)

Zlatna lopta se svake godine tradicionalno dodeljuje u Parizu, a ove je jedna od najvećih zvezda ceremonije Šarlin, princeza od Monaka, koja ima važan zadatak.

1758619471_profimedia-1039514492.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Princeza Šarlin od Monaka jedna je od onih po čijem će se stilu pamtiti ovogodišnja dodela Zlatne lopte i verovatno modna pobednica večeri na kojoj smo na crvenom tepihu videli najuspešnije fudbalerke, kao i supruge i članice porodice poznatih fudbalera, sportske novinarke...

Supruga princa Alberta u teatru "Šatle" dodeljuje Nagradu "Sokrates", koju dobija fudbaler koji se istakao humanitarnim radom.

Princeza Šarlin, koja troši više novca na stil nego bila koja plemkinja u Evropi, i ovog puta se opredelila za minimalizam i svedenu eleganciju koja oduzima dah.

Prineza od Monaka za ovu priliku je odabrala belu toaletu sa čamac-izrezom i naglašenim ramenima koja ima duge rukave i suptilno prati liniju tela. Blago je strukirana i od kukova pada do poda, a Šarlin je uz nju ponela špicaste bele salonke i strukturisanu pismo-tašnu bele boje.

Belo od glave do pete je nepogešiv izbor u svečanim prilikama

 

Na svečanim događajima potpuno beli stajling u minimalističkom kroju uvek ostavlja snažan utisak, pa ako vaša svečanija prilika nije venčanje i možete da nosite belo – slobodno uživajte u njegovim moćima!

Bela boja pruža određenu dozu luksuza, čistote i elegancije, dok jednostavan kroj, kakav je ponela princeza Šarlin od Monaka, naglašava samopouzdanje i sofisticiranost.

Ovakav izgled odiše smirenim glamurozom i nenametljivom raskoši, zbog čega nikada ne prolazi nezapaženo, pa je belo zaista klasika s kojom nema greške, zar ne?

(Glossy)

BONUS VIDEO:

 

 

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas