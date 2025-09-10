Kiflice sa puterom: Prema ovom receptu će biti kao iz pekare (VIDEO)

Jednostavan recept za kiflice koje uvek uspevaju

Potrebno je:

400 ml tople vode

1 kvasac iz kesice

1 kašičica šećera

60-100 g maslaca

Za nadev:

pekmez ili po izboru

Priprema:

U mlaku vodu zamutiti kvasac, dodati šećer, pa kad nadođe sipati u činiju. Sipati dve kašike ulja, brašna blizu 500 g i zamesiti srednje tvrdo glatko testo. Pokriti folijom da odmori. Kad poraste razvući na sto testo u obliku pravougaonika, pola prsta debljine, pa premazati maslacem.

Preklapati ga za 4 prsta širine jedno preko drugoga i staviti u foliju pa u zamrzivač 30 minuta. Razviti i ponoviti postupak, ali bez mazanja.

Preklapanje vršiti najmanje 2,3 puta, a zatim razviti opet duguljasto i tanko i seći trouglove oko 7 cm dužine. Filovati džemom ili nadevom prema želji, a onda uviti u kiflice. Ostaviti da porastu pokrivene i premazati žumancetom.

Peći na 200 stepeni C 30,40 minuta da lepo porumene. Posuti šećerom u prahu.



