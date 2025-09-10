Oglas
bakina kuhinja

Kiflice sa puterom: Prema ovom receptu će biti kao iz pekare (VIDEO)

Jednostavan recept za kiflice koje uvek uspevaju

1757490523_23.jpg
Foto: Bakina kuhinja
Potrebno je:

  • 400 ml tople vode
  • 1 kvasac iz kesice
  • 1 kašičica šećera
  • 60-100 g maslaca

Za nadev:

  •  pekmez ili po izboru

Priprema:

U mlaku vodu zamutiti kvasac, dodati šećer, pa kad nadođe sipati u činiju. Sipati dve kašike ulja, brašna blizu 500 g i zamesiti srednje tvrdo glatko testo. Pokriti folijom da odmori. Kad poraste razvući na sto testo u obliku pravougaonika, pola prsta debljine, pa premazati maslacem.   

Preklapati ga za 4 prsta širine jedno preko drugoga i staviti u foliju pa u zamrzivač 30 minuta. Razviti  i ponoviti postupak, ali bez mazanja. 

Preklapanje vršiti najmanje 2,3 puta, a zatim razviti opet duguljasto i tanko i seći trouglove oko 7 cm dužine. Filovati džemom ili nadevom prema želji, a onda uviti u kiflice. Ostaviti da porastu pokrivene i premazati žumancetom.

Peći na 200 stepeni C 30,40 minuta da lepo porumene. Posuti šećerom u prahu. 


