METJU RIZ UŠAO U ISTORIJU EMIJA: Evo zašto napoon ceo svet danas sada priča o ovom neverovatnom glumcu (VIDEO)

Metju Riz ušao je u istoriju Emi nagrada kao prvi glumac koji je u istoj večeri osvojio dve nagrade za glavnu mušku ulogu, a postao je i prvi muškarac koji je osvojio sva tri najvažnija glumačka priznanja – za dramu, komediju i ograničenu seriju.

Riz je ostvario podvig na ceremoniji održanoj u ponedjeljak, kada je najpre osvojio Emi za glavnog glumca u ograničenoj seriji za ulogu u Netfliksovoj seriji “The Beast in Me”, a kasnije tokom večeri i priznanje za glavnog glumca u humorističkoj seriji za Epl TV seriju “Widow’s Bay”.

Time je postao prva osoba koja je osvojila obe nagrade za glavnu mušku ulogu na istoj ceremoniji.

Istorijski “het-trik”

Riz je već bio Emi dobitnik. Godine 2018. osvojio je nagradu za glavnog glumca u dramskoj seriji za “The Americans”.

Matthew Rhys just made Emmys history, becoming the first man to win ~two~ Lead Actor categories in the same ceremony. he won for Widow's Bay (Comedy Series) and The Beast in Me (Limited Series)



here's his reaction and full speech: pic.twitter.com/HsaAOCrI9l — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) September 15, 2026

Kombinacija nagrada za “The Americans”, “Widow’s Bay” i “The Beast in Me” sada mu je donijela kompletan set Emi priznanja za glavne glumačke kategorije – dramu, komediju i ograničenu seriju.

Pre njega nijedan glumac nije uspeo da objedini sva tri priznanja.

Tri muškarca bila su blizu tom dostignuću. Robert Jang i Kerol O’Konor osvojili su Emi nagrade za glavne uloge i u dramskim i u humorističkim serijama, dok je Andre Brauer osvojio priznanja za dramu i ograničenu seriju.

Jedina osoba, bez obzira na pol, koja je prije Riza osvojila sva tri tipa glavnih glumačkih nagrada bila je Barbara Stenvik. Ona je između 1961. i 1983. godine osvojila priznanja u sve tri kategorije glavne glumice, s tim da njena najranija nagrada datira iz perioda pre podjele kategorija na humorističku i dramsku.

Među glumicama kojima nedostaje još samo jedno od tri priznanja nalazi se i Kler Dejns, Rizova koleginica iz serije “The Beast in Me”.

Iznenađenje u kategoriji ograničenih serija

Riz je u kategoriji ograničenih serija priredio i najveće iznenađenje večeri, pošto je pobijedio favorita Oskara Ajzaka za “Beef”.

U konkurenciji su bili i Riz Ahmed za “Bait”, Džejson Bejtman za “Black Rabbit” i Čarli Hanam za “Monster: The Ed Gein Story”.

U kategoriji humorističkih serija Riz je takođe bio najbolji, ispred Jahje Abdul-Matina Drugog za “Wonder Man”, Stiva Karelja za “Rooster”, Džejsona Segela za “Shrinking” i Martina Šorta za “Only Murders in the Building”.

Riz imao još dvije nominacije

Velšanin je imao i dve dodatne nominacije, i to kao izvršni producent obe serije za koje je bio nominovan kao glumac.

NJegova serija “Widow’s Bay” osvojila je nagradu za najbolju humorističku seriju, a sa ukupno 14 Emi priznanja postavila je rekord po broju osvojenih nagrada za jednu humorističku seriju.

Ovogodišnje nominacije predvodio je “The Pitt” sa 25 nominacija, a sledili su “Hacks”, “Widow’s Bay” i “Beef”.

(CDM.me)

BONUS VIDEO: