RIJANA USLIKANA U ŠOPINGU U PARIZU:Svi se pitaju da li je PONOVO trudna? (FOTO)

Američka muzička zvezda Rijana snimljena je tokom kupovine u Parizu, a zbog autfita u kojem se pojavila na mrežama su se pitali je li pevačica ponovo u drugom stanju.

Rijana se na fotografijama može videti u crnoj širokoj dukserici, crnoj kožnoj jakni, helankama koje je uparila s baletankama i crnom torbicom. Dok je na glavi nosila kapuljaču i imala sunčane naočare, nije se mogla sakriti od paparaca i fanova.

Nakon što su društvenim mrežama počele kružiti fotografije njene posete Parizu, nizalo se isto pitanje njenih fanova.

Uzevši u obzir da je pevačicina karijera na pauzi već neko vreme, čemu se posebno doprinele trudnoće, pitali su se da li je ponovo trudna.

Rihanna was seen leaving the Galeries Lafayette in Paris, France. pic.twitter.com/TWlcWQKWkO — 21 (@21metgala) April 7, 2026

Zbog široke odeće i naizgled zaobljenog stomaka mnogi su pomislili da pevačica očekuje svoje četvrto dete. Samo jedna objava koja uključuje njene fotografije iz Pariza pogledana je 7 miliona puta na platformi X, prenosi Klix.ba.

(Nova)

