4 oblika ponšanja gotovo sigurno vode do kraha veze ili braka: Psiholozi objašnjavaju na šta parovi treba da obrate pažnju

Svakodnevni oblik ponašanja koji imamo prema partneru može mnogo toga da kaže, a da nismo ni svesni

Psiholozi Džon i Džuli Gotman su razvili koncept kako bi opisali četiri komunikaciona obrasca koji mogu tiho (a ponekad i ne tako tiho) narušiti vezu. U pitnjau su: kritika, prezir, defanzivnost i odugovlačenje.

- Četiri tipa ponašanja koja se vide u vezama, obično ukazuju na to da bi veza mogla da se raspadne - rekla je za HuffPost Tais Gibson.

- Oni sami ili u kombinaciji, signaliziraju disfunkcionalnu vezu. Što se više ovih osobina izražava u vezi, veća je verovatnoća da će doći do raskida ili razvoda.

Ovaj okvir za identifikaciju nezdravog ponašanja u vezama potiče iz čuvenog istraživanja Gotmanovih „Laboratorija ljubavi“.

- Parovi su zapravo živeli u stanu određeni vremenski period gde bi ih istraživači posmatrali, i ono što su smatrali najjačim prediktorima raspada veza bile su četiri osobine – kritika, prezir, defanzivnost i odugovlačenje - rekla je M.L. Parker, licencirani bračni i porodični terapeut.

Naravno, identifikovanje ovih ponašanja ne rešava svaki problem niti objašnjava zašto se dešavaju. Umesto toga, oni su znakovi upozorenja – ukazuju na dublje probleme kojima je možda potrebno da se pozabavimo kroz jasniju komunikaciju, emocionalnu regulaciju, individualnu ili parsku terapiju ili druge oblike podrške.

- To je alat za prepoznavanje obrazaca, a ne presuda o vezi. Samo zato što ih vidite ne znači da je vaša veza osuđena na propast, ali znači da je vreme da se što pre pozabavite svojim komunikacijskim i odnosnim obrascima pre nego što se negativna osećanja jedno prema drugom pogoršaju.

Kritika

Kritika je kada jedan partner napada karakter drugog umesto da se osvrne na konkretno ponašanje.

- Na primer, ti partneri koriste globalne termine poput "ti uvek" i "ti nikada" kako bi naterali osobu da se oseća kao razočaranje umesto da se fokusiraju na rešavanje problema - rekla je Sabrina Romanof, klinički psiholog i stručnjak za veze.

Davanje povratnih informacija partneru je normalan i zdrav deo veze, ali postoji velika razlika između korisnih povratnih informacija i kritika. Kada se većina tih informacija saopštava kroz negativne kritike, one ne služe korisnoj svrsi. To narušava vezu i dobru volju.

Prezir

Gotman je otkrio da je prezir najjači prediktor razvoda.

- To je toksično ponašanje u kojem partneri izražavaju gađenje i prezir jedno prema drugom. Prezir se manifestuje kao sarkazam, prevrtanje očima, podsmeh ili omalovažavanje partnera - rekao je Hofman.

Govor prezrivim tonom, zlobno zadirkivanje, omalovažavanje, uvrede i prikazivanje hladnog ili odbijenog govora tela su drugi pokazatelji prezira.

- Najčešće se manifestuje u interakcijama parova kao izrazi lica i govor tela poput grimasiranja, prevrtanja očima, podsmeha ili ruganja. To prenosi potpuno nepoštovanje partnera i onoga što govori.

Defanzivnost

Defanzivnost je kada automatski opravdavate sebe umesto da slušate i čujete svog partnera. Kada se vaš partner ne oseća saslušanim i konflikt nije rešen, to će na kraju dovesti do potisnutih emocija.

Sa defanzivnim stavom, fokusirate se na zaštitu svog ponosa ili ega umesto vaše veze.

Odugovlačenje

- Odugovlačenje je emocionalno isključivanje - rekao je Hofman.

To je povlačenje, ćutanje ili isključivanje kada se sukob čini preplavljujućim. Jedan ili oba partnera tada obično izbegavaju kontakt očima, daju jednorečne odgovore ili pokazuju ravnodušnost kada je vreme da se donese odluka. Dakle, šta god da je problem bio, verovatno će se ponovo pojaviti.