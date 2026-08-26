"ČOVEK NE NESTAJE": Vladika Nikolaj je govorio da ne treba da se plašimo smrti - evo i zašto

Kroz svoja najvažnija dela vladika Nikolaj Velimirović je ostavio jasne putokaze kako da pobedimo strah od groba.

Dok savremeni svet troši milijarde dolara pokušavajući da produži biološki vek i u panici beži od same pomisli na starenje, Sveti vladika Nikolaj Velimirović je na smrt gledao potpuno drugačije. Za njega, najveći strah modernog čoveka bio je samo – obična iluzija.

Kroz svoja najvažnija dela, poput knjige "Iznad greha i smrti" i čuvenih "Misionarskih pisama", srpski Zlatousti je ostavio jasne putokaze kako da pobedimo strah od groba.

Evo pet ključnih poruka vladike Nikolaja o tome šta se zapravo dešava kada se zemaljski život ugasi.

Smrt nije kraj, već obična seoba

Za vladiku Nikolaja, fizički kraj nije brisanje čoveka iz postojanja. On je to poredio sa prelaskom iz jedne sobe u drugu, ili sa odlaskom na put. U svom sto devetom Misionarskom pismu, on naglašava da pravi hrišćani uopšte ne bi trebalo da koriste reč "smrt", već isključivo izraz "prelazak iz ovog života u onaj život".

"Čovek ne nestaje, on se samo seli kod svog Nebeskog Oca."

Telo je samo privremeno odelo duše

U poetskim delima, poput "Molitava na jezeru", vladika podseća da je naše materijalno telo prolazno, poput haljine koju čovek obuče za jedan dan, a zatim svuče. Kada telo ostari ili oboli, duša ga odbacuje da bi primila novu, večnu odeću u Carstvu nebeskom. Iz te perspektive, fizičko propadanje nije tragedija, već prirodno oslobađanje duha.

Bolest je poseta, a smrt je poziv

Jedna od njegovih najčešće citiranih misli iz zbirke "Misli o dobru i zlu" glasi: "Bolest je Božija poseta, a smrt je Božiji poziv." Nikolaj je verovao da patnja koja prethodi kraju nije kazna, već prilika za duhovno očišćenje. Ona služi da čovek utiša svoj ego, razmisli o svojim delima i spreman dočeka trenutak kada ga Tvorac pozove k sebi.

Strah od groba je zapravo strah od greha

Zašto se toliko plašimo kraja? Vladika Nikolaj nudi dubok psihološki odgovor: mi se ne plašimo same smrti, već svoje nečiste savesti. Čovek koji živi moralno, koji prašta i čini dobro, nema razloga za strah. Sa druge strane, greh je taj koji stvara mrak i paniku pred nepoznatim. Kada se čovek kroz pokajanje očisti, on se, poput Svetog đakona Avakuma, raduje susretu sa večnošću.

Prava ljubav ne može da umre

Kada gubimo bližnje, bol je neminovna, ali vladika je uplakanim majkama i udovicama uvek nudio nadu umesto crnine. On je tvrdio da veze koje su na zemlji isklesane u ljubavi, prijateljstvu i dobroti preživljavaju fizički rastanak. Oni koji su otišli pre nas nisu izgubljeni u ništavilu – oni su živi pred Bogom i čekaju ponovni, radosni susret sa onima koje su voleli.

Svoj svojevrsni duhovni zaveštaj vladika je ostavio u čuvenim stihovima koji i danas odzvanjaju kao krajnja pobeda nad prolaznošću: "Ja umret ne mogu – Hristos umre za me."

Fizički je preminuo u dalekoj Americi 1956. godine, ali njegova reč i misao danas su živiji nego ikad.

(BlicŽena)

BONUS VIDEO: