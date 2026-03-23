IMA 50. GODINA, IZGLEDA ISTO KAO I PRE 30: Tajna večne mladosti Ris Viterspun!

Ris Viterspun sa 50 godina izgleda neverovatno, a mi vam otkrivamo njenu dijetu i vežbe kojih se pridržava

Proslavila se kao El Vuds u filmu "Pravna plavuša" 2001. godine, kada je imala samo 25 godina. Skoro tri decenije kasnije, Ris Viterspun izgleda mladoliko kao i uvek dok je u nedelju proslavila svoj 50. rođendan.

NJen izgled često ostavlja fanove u čudu, pitajući se kako uspeva da održi neverovatnu figuru i blistav ten dok balansira između pisanja knjiga, vođenja književnog kluba, glume i upravljanja sopstvenom produkcijskom kućom. Detaljan uvid u njene navike po pitanju ishrane, vežbanja i nege kože.

Gvozdena disciplina

Kada je reč o fitnesu, Ris je izuzetno disciplinovana i trudi se da vežba svakog dana. "Vežbam svakodnevno i hranim se zdravo, bez obzira na to šta se dešava u mom životu", izjavila je glumica. Čak i kada radi do kasno u noć, ona vodi računa o svom duhu i telu.

NJen lični trener, Kiršen Kac, otkrila je da glumičin režim često počinje laganim trčanjem od pet do osam kilometara. Nakon toga slede vežbe snage za gornji deo tela, a potom 30 minuta joge. Trening se završava vežbama disanja. Pored teretane i joge, Ris održava formu planinarenjem i igranjem piklbola (popularni sport sličan tenisu).

Zeleni smuti koji "izbeljuje beonjače"

Ishrana Ris Viterspun zasniva se na balansu, a njen dan nezaobilazno počinje zelenim napitkom. "Svako jutro pravim zeleni smuti. Stavljam spanać, rimsku zelenu salatu, jabuku, krušku, bananu i ceo limun", otkrila je u jednom podkastu.

Iako mnogima ovaj recept ne zvuči primamljivo, Ris tvrdi da ga pije već 10 godina i da je on zaslužan za njenu čistu kožu, jaku kosu, čak i "bele beonjače". Recept je dobila od koleginice Keri Vašington, koju je na jednoj dodeli nagrada pitala kako joj koža tako blista. U smuti ne dodaje suplemente, već se oslanja isključivo na sveže namirnice.

Ishrana bez rigoroznih dijeta

Ris ne veruje u ekstremne dijete. NJen dnevni meni obično izgleda ovako:

11:00h: Užina – jabuka sa puterom od kikirikija.

Ručak: Salata od kelja sa sočivom ili piletinom na žaru.

16:00h: Čaj i keks.

Večera: Piletina ili riba sa tamnozelenim lisnatim povrćem.

Iako danas pazi šta jede, priznala je da to nije uvek bio slučaj. Dolazeći iz Nešvila, nije razumela osnove nutricionizma dok joj saradnici nisu objasnili da neće izdržati radne dane od 15 sati bez adekvatnog goriva. Ipak, dozvoljava sebi grešne dane kada uživa u pohovanim šniclama, pasti ili domaćoj čokoladi.

Nega kože

Glumica je 2021. postala lice brenda "Biossance", a njeni favoriti uključuju ulje od ruže, kremu za područje oko očiju sa morskim algama i serum sa vitaminom C za blistav ten. Takođe, dugogodišnji je fan brenda Elizabet Arden, čije probiotske proizvode za čišćenje organizma redovno koristi.

Međutim, postoji jedan korak koji Ris nikada ne preskače, a to je krema sa zaštitnim faktorom (SPF). "Mnogo pričamo o kremi za sunce. Ono što uradite za svoju kožu u ranim dvadesetim, zaista će se pokazati kasnije u životu. Zato je nanošenje kreme sa zaštitnim faktorom dva puta dnevno najvažniji deo rutine", poručila je glumica.

(Stil)

