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KADA JE PRAVO VREME DA DETE ODE U KREVET? Učiteljica otkriva satnicu za mališane od 3 do 8 godina

Sa početkom školske godine trebalo bi deci pomeriti odlazak u krevet ranije.

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Foto: Deposit/ Rudaieva_Iryna
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Raspust se završio i škola je počela, pa bi trebalo da se deca vrate u svoju uobičajenu rutinu i da spavaju dovoljno. Učiteljica u osnovnoj školi Hena Šarma je za časopis The Sun istakla da deca generalno ostaju budna predugo i da bi trebalo ranije da idu na spavanje.

San je veoma bitan kako za rast i razvoj deteta, tako i za dobru koncentraciju, ali i emotivnu regulaciju.  Nedovoljno sna može da oponaša ili pogorša simptome ADHD-a i poveća anksioznost, stres i loše raspoloženje.

Zato je veoma važno da deca idu u pravo vreme na spavanje za svoj uzrast i da spavaju dovoljno.

Prema rečima Hene, deca bi trebalo da idu u krevet u sledeće doba: 

  • deca uzrasta 3-5 godina: vreme za spavanje između 18 i 20 časova (trebalo bi da spavaju 10-13 sati)
  • deca uzrasta 6-7 godina: vreme za spavanje između 19 i 20 časova (trebalo bi da spavaju 10-11 sati po noći)
  • deca uzrasta 8-9 godina: vreme za spavanje između 20 i 21 čas (trebalo bi da spavaju oko 10 sati)
  • deca uzrasta 10-12 godina: vreme za spavanje u 21 čas (trebalo bi da spavaju oko 9-10 sati)
  • deca uzrasta 13-15 godina: vreme za spavanje najkasnije u 22 časa (trebalo bi da spavaju 8-10 sati po noći)

Naravno, sve ovo treba prilagoditi svakom detetu, jer će neka imati veću potrebu za snom od druge.

(Glossy)

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