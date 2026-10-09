KOLIKO JE VREMENA POTREBNO DA SE PREBOLI RASKID: Ovo je stav psihologa

Ako se pitate kako da prebolite nekoga, prva stvar koju treba da imate na umu je da budete blagi prema sebi jer su ljubaznost i sasosećanje tokom ovog perioda ključni.

Postoji razlog zašto raskidi ostaju jedna od najpopularnijih tema u filmovima, knjigama i muzici, oni su univerzalno izazovan deo ljudskog iskustva i mogu da nas pogode na bezbroj načina. Raskid nikada nije jednostavan, bez ozbira na to koliko je veza trajala ili ko je doneo konačnu odluku. Sa sobom nosi mešavinu tuge, zbunjenosti, ali i olakšanja i novog početka.

Zašto raskidi toliko bole?

Nedavna istraživanja su otkrila da moždana aktivnost kod ljudi koji su nedavno prošli kroz raskid podseća na moždanu aktivnost koju doživljavaju kada su u fizičkom bolu.

- Nada je prva stvar koja ulazi u vezu i poslednja je koja odlazi - kaže psiholog Orna Volters za Best Life.

Prema njoj, uobičajeno je da se osećate tužno, ljutito, zbunjeno ili da imate kombinaciju sva tri nakon što se veza završi. Postoji mnogo razloga za emocionalni rolerkoster koji može doći sa slomljenim srcem. Na primer, možda ste zamišljali budućnost sa svojim bivšim partnerom - budućnost koja je sada razbijena, ostavljajući vas da se pitate kuda vaš život ide bez njega. Takođe kraj veze može značiti suočavanje sa mnogim promenama u svakodnevnoj rutini, kućnom životu i sistemu podrške. Samim tim nije iznenađujuće da gubitak tako značajnog prisustva u životu može biti izuzetno težak za snalaženje.

- Gubitak partnera može se osećati kao gubitak dela sebe. Bol se takođe može pojačati ako je praćen osećanjima odbacivanja, napuštanja ili usamljenosti - objašnjava Rejčel Goldberg, bračni i porodični terapeut.

Preispitajte svoje misli

- Raskidi vas mogu ostaviti zaglavljenim u petlji negativnog razmišljanja, poput "nikada neću naći nekog drugog" ili "nisam dovoljno dobra/ar" - kaže Šeril Groskopf, bračni i porodični terapeut, za Best Life.

Proces isceljenja počinje upravo suočavanjem sa ovim mislima, koje usisavaju toliko vaše emocionalne i mentalne energije. To možete učiniti tako što ćete ih preformulisati u nešto pozitivnije, ili barem, neutralno. Na primer, ako se uhvatite kako mislite: „Nikada neću naći nekog drugog“, Groskopf predlaže da preformulišete misao u „Sada imam priliku da shvatim šta mi treba od partnera".

- Ovo funkcioniše jer vaš mozak veruje u ono što mu kažete. Promenom načina na koji razmišljate o situaciji, možete promeniti kako se osećate.

Napišite „pismo oproštaja“

Volters preporučuje da napišete pismo svom bivšem partneru, koje nikada nećete poslati, zahvalivši mu se na onome što vas je veza naučila. Priznavanje onoga što vas je ova veza naučila može da vas oslobodi razmišljanja o prošlosti i čak da ponudi zdrav, pozitivan način razmišljanja dok se krećete ka vašoj sledećoj vezi.

Potražite podršku

Važno je da zapamtitew da ne morate sami da prolazite kroz proces tugovanja. Potrudite se da se obratite bliskom prijatelju ili članu porodice kada se osećate posebno loše. Kada provodite vreme sa drugim ljudima u svom krugu, dobijate podsetnik na to koliko ste zapravo voljeni i bez partnera u životu.

Bavite se novim ili zaboravljenim hobijem

Pored obnavljanja starih veza sa postojećom grupom prijatelja i porodicom, Barbi Adler, psiholog, kaže da bi ovo moglo biti dobro vreme za stvaranje nekih novih odnosa. Jedan od najboljih načina da se to uradi jeste ulaganje vremena u novi hobi koji vam omogućava da upoznate zanimljive ljude.

Rešite se fizičkih podsetnika

Za dobrobit vašeg mentalnog zdravlja, i da biste stvorili distancu od prošle veze, stručnjaci jasno savetuju da bacite, donirate ili barem privremeno sklonite sve fizičke uspomene koji vas podsećaju na prošlu vezu. To može da uključuje poklone koje vam je bivši partner dao, stvari koje je ostavio kod vas, fotografije zajedničkih uspomena...

Predmeti imaju veliku sentimentalnu vrednost, a kada je ta vrednost direktno povezana sa osobom koju pokušavate da prebolite, može da vam bude teže da krenete dalje.

- Ovi predmeti su često podsetnici na dobra vremena u vezi, a ne na loša, tako da mogu da vas navedu da se osvrnete na vezu kroz ružičaste naočare. Odlaganje ovih predmeta ili njihovo uklanjanje može biti bolno u trenutku, ali takođe pomaže u stvaranju prazne ploče koja omogućava rast, kao i nadu i entuzijazam za budućnost - savetuje Adler.

Prestanite da pratite šta radi

Pravilo broj jedan za to kako preboleti nekoga jeste da ograničite koliko ga viđate na društvenim mrežama. U današnjoj eri u kojoj vrlo jednostavno možemo da saznamo šta neka osoba radi jer je većina aktivna na društvenim medijima, nije lako da je potpuno isključimo iz dana.

- Isključite obaveštenja ili prestanite da pratite sve naloge na društvenim mrežama povezane sa vašim bivšim partnerom. Na taj način stvarate barijeru između sebe i trenutnog života vašeg bivšeg partnera. Ovo može biti izuzetno korisno u sprečavanju razmišljanja jer često gledanje njihovih može izazvati emocionalne reakcije koje će usporiti vaš oporavak - kaže Goldberg.

Koliko je vremena potrebno da se neko preboli?

Koliko vremena je potrebno da se i misaono odvojite od nekoga prema kome ste gajili osećanja može značajno da varira u zavisnosti od određenih faktora, uključujući dužinu i intenzitet veze, kako se završila, ko ju je okončao, da li je veza bila nezdrava ili zdrava i vaš nivo emocionalne otpornosti.

- Ne postoji univerzalni vremenski okvir. Može potrajati od šest meseci do dve godine. Vaš stil vezanosti takođe može uticati na to. Neko ko ima "izbegavajući stil vezanosti" i lakše se odvaja od nekoga imaće manje problema da krene napred. Ipak, neko sa "anksioznijom vezanošću" može da se bori da ne misli na bivšeg partnera ili da se upušta u nezdrava ponašanja poput pozivanja, slanja poruka i neprestanog proveravanja društvenih mreža - ističe Goldberg.

Bez obzira na to koliko vam vremena treba, zapamtite da budete strpljivi sa sobom jer stručnjaci se slažu da ubrzavanje procesa isceljenja nikada ne funkcioniše. Ako i dalje imate problema da krenete dalje nakon što su prošli meseci, a misli o bivšem partneru ometaju sposobnost da se brinete o sebi, obavljate svoj posao ili ispunjavate druge obaveze, razmislite o tome da posetite licenciranog stručnjaka za mentalno zdravlje. Terapeut za traumu, licencirani bračni i porodični terapeut ili čak terapeut koji je specijalizovan za tugovanje može vam pomoći da obradite svoja osećanja vezana za prekid veze i naučite nove strategije suočavanja.

BONUS VIDEO