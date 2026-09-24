KOLIKO JE ZAISTA TITO BIO VISOK: Uvek je radio jednu stvar kada se rukovao da bi to prikrio

Pisac i novinar Boris Rašeta tvrdi da je Josip Broz Tito pažljivo osmišljenim stavom i specifičnim rukovanjem vešto prikrivao svoju stvarnu visinu.

Novinar i pisac Boris Rašeta ocenio je da je Josip Broz Tito bio prvi državnik koji je sebe brendirao, da se po javnom nastupu mogao uporediti sa Džonom F. Kenedijem, dok je na njegov stil značajno uticao Vinston Čerčil. Rašeta, autor knjige "Časna pionirska: Tragovi jednog vremena", rekao je da je Tito izuzetno vodio računa o izgledu, držanju i načinu na koji se predstavljao u javnosti.

"Bio je visok metar i 73, to piše u policijskim kartonima. Kad bi se rukovao s nekim ko je viši, držao je ruku jako nisko pa bi se onda svako morao pokloniti", rekao je Rašeta za Tanjug.

Upornost u građenju imidža

Dodao je da je Tito imao "ergelu" fotografa, da je kosu farbao do kraja života i da nije dopuštao da mu iko noću ulazi u sobu kako ga ne bi video u opuštenom izdanju.

"Do svog imidža držao je s fantastičnom upornošću", rekao je Rašeta, navodeći da je Tito ulagao u ličnu eleganciju i nastup, učio strane jezike, mačevanje i ples.

Govoreći o knjizi, Rašeta je naveo da ga je pre svega zanimala psihologija čoveka koji je prošao kroz brojne gubitke, ratove i političke sukobe, a koji je, kako kaže, gotovo uvek nastupao nasmejano i bio okrenut budućnosti.

"Uvek je imao neke projekte, i privatne i državne", rekao je Rašeta.

Jovanka dobijala sve veći uticaj

Kao primer naveo je Titov život u Moskvi, gde mu je 1940-ih godina stradala supruga Lucija, do kasnijeg perioda u Parizu, gde je, kako je rekao, već nakon dva meseca vodio drugu suprugu Hertu Has na koncert Crvene armije u Pariskoj operi. Govoreći o poslednjoj Titovoj supruzi Jovanki, Rašeta je rekao da mu je ona u početku bila "ornamentalni ukras u rezidenciji", ali da je, kako je Tito stareo i bivao nemoćniji, dobijala sve veći uticaj.

"Ona se bojala da će, ako ostanu bez vlasti, njih neko ubiti. Ona je stalno govorila: 'Neću da završim kao Draga Mašin'", rekao je Rašeta.

Osmeh uprkos brojnim tragedijama

Rašeta je podsetio da je Titu prvo dete umrlo neposredno nakon rođenja,a da je još dvoje dece preminulo u ranom detinjstvu, dok je tokom života preživeo rat i više situacija u kojima mu je život bio ugrožen.

"Pitao sam se kako je celog života mogao biti onako nasmejan. Vi tog čoveka niste videli u depresivnom izdanju. Stalno opkoljen Staljinom, Hitlerom, Dražom, četnicima, ustašama… bio je duhovit", rekao je Rašeta.

Prema njegovim rečima, stalna usmerenost prema budućnosti i novi projekti mogu biti deo objašnjenja zbog čega su Tito, ali i generacije tog vremena, život doživljavali drugačije.

"Kad su mu amputirali nogu, prvo je rekao svom lekaru: 'Dobro, sad ćemo mi lepo štakicu pa na konferenciju nesvrstanih'... Ako znate zašto, uvek ćete naći kako. A ako izgubite smisao, možda je to razlog što mi gledamo na svet sumornije nego te generacije koje su tek ostvarivale neke stvari", rekao je Rašeta.

(Dnevno.hr)

BONUS VIDEO: