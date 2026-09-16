KRISTIJAN BEJL NAPRAVIO ŽIVOTNI PROJEKAT: Otvorio dom za decu iz hraniteljskog sistema i poslao snažnu poruku

Kristijan Bejl napravio je veliki korak izvan filmskog sveta.

Oskarovac je u kalifornijskom gradu Palmdaleu otvorio posebno naselje namenjeno deci bez odgovarajuće roditeljske brige, a njegova glavna misija jeste da pomogne braći i sestrama da i nakon ulaska u hraniteljski sistem ostanu zajedno.

Projekat nosi naziv Together California, a svečano je otvoren prošlog petka. Bejl je godinama radio na njegovom razvoju, sa idejom da deca koja prolaze kroz izuzetno težak period ne budu dodatno odvojena od svojih najbližih.

„Naš posao je da njihovu tugu i bol pretvorimo u ljubav, nadu i osećaj budućnosti“, poručio je glumac za ABC 7.

Naselje osmišljeno za braću i sestre

Kompleks se prostire na približno 1.000 kvadratnih metara i sastoji se od 12 potpuno opremljenih kuća. Posebna pažnja posvećena je mladima koji napuštaju hraniteljski sistem. Za njih su predviđene dve garsonjere koje bi trebalo da im omoguće postepen prelazak u samostalan život, ali uz sigurnost i podršku zajednice.

Ideja projekta nije samo da se obezbedi krov nad glavom, već da se stvori okruženje u kojem deca mogu da imaju osećaj doma i pripadnosti, čak i kada su zbog životnih okolnosti morala da napuste svoju biološku porodicu.

„Mesto koje drži porodice na okupu“

Potreba za ovakvim projektima posebno je izražena u okrugu Los Anđeles, koji prema podacima organizatora ima više od 30.000 dece u hraniteljskom sistemu.

Together California zato je zamišljen kao zajednica koja, osim stanovanja, pruža različite programe usmerene na stabilnost, podršku i brigu o deci i mladima.

„Ovo je mesto gde su svi dobrodošli, mesto koje drži porodice na okupu i stvara zajednicu; mesto gde možete pronaći nadu u najtežim trenucima“, rekao je izvršni direktor organizacije Tim Mekormik.

Bejl iza projekta stoji već godinama

Glumac, poznat po ulogama u filmovima poput „Mračnog viteza“, „Američkog psiha“ i „Borca“, ovim projektom pokazao je stranu svog života koja nema nikakve veze sa Holivudom.

Umesto filmskih setova i crvenih tepiha, Bejl je svoju energiju usmerio na stvaranje prostora koji bi deci iz hraniteljskog sistema mogao da pruži ono što im je najpotrebnije – sigurnost, stabilnost i osećaj da nisu sama.

U središtu njegove ideje pritom je jednostavna, ali važna poruka: braća i sestre koji su već izgubili stabilnost porodičnog doma ne bi trebalo da izgube i jedni druge.

(Hello)

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