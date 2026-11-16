LJUBAV JOJ NIKAD NIJE LEPŠE STAJALA: Kim Kardašijan pokazala haljinu koja najavljuje veliki trend (FOTO)

Kim Kardašijan zablistala je u svetloplavoj heklanoj haljini iz kolekcije za 2027. godinu, dok njena ljubav sa Luisom Hamiltonom privlači pažnju javnosti.

Kim Kardašijan ponovo je privukla pažnju modnim izdanjem koje spaja smelost, ženstvenost i jedan od trendova koji bi mogli da obeleže narednu sezonu. U svetloplavoj heklanoj mini-haljini pokazala je kako će izgledati letnja moda 2027. godine.

Kim Kardašijan (46) već godinama važi za jednu od najuticajnijih žena u svetu mode, a njene odevne kombinacije neretko postaju inspiracija ženama širom sveta. Ovoga puta poznata rijaliti zvezda odlučila se za upečatljivo letnje izdanje koje je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Tokom fotografisanja na plaži nosila je svetloplavu mini-haljinu sa heklanim detaljima i otvorima, koja potpisuje modni brend Mark Fast. Reč je o modelu iz kolekcije za proleće/leto 2027. godine, dok je za njen celokupan izgled bio zadužen poznati stilista Lou Rouč.

Heklane haljine ponovo u centru pažnje

Heklani komadi već nekoliko sezona zauzimaju posebno mesto u letnjim kolekcijama, a najnoviji izbor Kim Kardašijan nagoveštava da će ovaj trend ostati aktuelan i tokom 2027. godine.

Lagane teksture, zanimljivi otvori i modeli koji prate liniju tela predstavljaju spoj ležernog letnjeg stila i savremene elegancije.

Kim je odabrala nežnu plavu nijansu koja se savršeno uklopila u ambijent plaže, dok je neobičan kroj haljine čitavoj kombinaciji dao moderan i upečatljiv karakter.

Fotografije koje je podelila na Instagramu brzo su privukle pažnju njenih pratilaca, a komentari su ovoga puta bili pretežno pozitivni.

„Kraljice“, „Izgledaš fantastično“ i „Bez sumnje, najlepša žena na svetu“, samo su neke od pohvala koje su se nizale ispod objave.

LJubav sa Luisom Hamiltonom privlači veliku pažnju

Osim zbog modnih izdanja, Kim se poslednjih meseci nalazi u centru interesovanja javnosti i zbog ljubavnog života.

NJena romansa sa vozačem Formule 1 Luisom Hamiltonom izazvala je veliko interesovanje, naročito nakon što su se pojavile informacije da je par svoju vezu potvrdio i na društvenim mrežama.

Kim je nedavno govorila o tome koliko je zadovoljna emotivnim životom, istakavši da je „veoma, veoma srećna“.

Posebno zanimanje izazvalo je njeno priznanje da muškarac sa kojim je trenutno u vezi ispunjava kriterijume koje je godinama smatrala važnim za idealnog partnera.

Pronašla muškarca koji ispunjava njenu listu želja?

Tokom razgovora sa komičarkom Niki Glejzer, na snimanju filma „The Fifth Wheel“, Kim se osvrnula na svoju poznatu listu osobina koje očekuje od budućeg partnera.

Na tom spisku nalazi se više od 50 kriterijuma, a poznata zvezda nagovestila je da je konačno upoznala muškarca koji odgovara njenim očekivanjima.

I dok njen ljubavni život nastavlja da intrigira javnost, Kim ne odustaje od modnih eksperimenata po kojima je prepoznatljiva.

(Stil)

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