NAJGORE DOBA DANA ZA ISPIJANJE KAFE: Mnogi to zanemaruju

Kada pijete prvu kafu?

Bez obzira da li posežete za svojom omiljenom šoljom kafe čim ustanete iz kreveta ili je to kasnije u toku jutra ili dana, možda bi trebalo da razmislite o vremenskom rasporedu konzumiranja kafe kako biste maksimalno iskoristili njene potencijalne koristi za mentalno i fizičko zdravlje.

Najbolje doba dana za pijenje kafe

Ako pijete kafu odmah posle doručka, važno je da to uradite kako treba.

Nutricionistkinja Mihaela Klaus napominje da je završetak jutarnjeg obroka sveže skuvanom kafom savršen način da iskoristite njene blagodeti.

- Kafa je snažan metabolički stimulans, ali se najbolje podnosi na pun stomak kako bi se šećer u krvi i hormoni stresa održali pod kontrolom. Da biste je učinili bogatijom hranljivim materijama, dodajte joj malo mleka sa proteinima - kaže nutricionistkinja za Real Simple.

Najgore doba dana za pijenje kafe

Najgore vreme za mnoge može biti ispijanje kafe na prazan stomak odmah po ustajanju iz kreveta.

- Pijenje kafe na prazan stomak povećaće hormone stresa u vašem telu - kortizol i adrenalin - što vas kasnije može ostaviti iscrpljenim, a takođe i usporiti vaš metabolizam tokom vremena - kaže Klaus.

Nikada nije prerano za pijenje kafe, pojašnjava Klaus, ali samo se pobrinite za to da imate malo proteina u telu kako biste održali stabilni nivo šećera u krvi i hormona stresa.

Kada je prekasno za ispijanje kafe?

Ako imate problema sa spavanjem ili uspaničenjem, izbegavajte kofein 12 sati pre spavanja. To znači da, ako vam je obično vreme za spavanje u 22:00, poslednju kafu bi, prema pravilu, trebalo da popijete do 10 sati ujutru.