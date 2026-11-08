NAPRED POTPUNO ZAKOPČANA, POZADI POTPUNI ŠOK! Plavuša u crnoj haljini izazvala pometnju na glamuroznoj večeri (VIDEO)

Britanska manekenka Rouzi Hantington-Vajtli izazvala je pažnju u crnoj haljini na LACMA gala - ljudi su je gledali u neverici.

Britanska manekenka Rouzi Hantington-Vajtli još jednom je pokazala zašto važi za jednu od najbolje obučenih žena svetske modne scene. Na prestižnoj LACMA Art + Film Gala 2026 svečanosti u Los Anđelesu pojavila se u crnoj haljini koja je na prvi pogled delovala gotovo strogo i potpuno svedeno. Međutim, kada se okrenula pred fotografima, usledilo je iznenađenje koje je njeno izdanje učinilo jednim od najsmelijih te večeri.

Nekadašnja zvezda brenda "Viktorijas sikret" za ovu priliku odabrala je dugu crnu haljinu modne kuće Guči, čiji je prednji deo bio potpuno zatvoren. Visoka kragna prekrivala joj je vrat, dok je minimalistički kroj ostavljao utisak odmerenosti i klasične elegancije. Ipak, iza naizgled jednostavnog modela krio se sasvim drugačiji modni izraz.

Kada se okrenula, otkrila je potpuno neočekivan detalj

Pravo iznenađenje usledilo je kada je Rouzi fotografima okrenula leđa. Haljina je imala izuzetno dubok izrez koji je otkrivao gotovo čitava leđa, dok je smeli prorez u donjem delu dodatno naglašavao njenu figuru i otkrivao deo zadnjice. Tako je kreacija, koja je spreda delovala gotovo konzervativno, otpozadi pokazala svoju izrazito provokativnu stranu.

Upravo taj kontrast između stroge elegancije i otvorene senzualnosti učinio je njeno pojavljivanje posebno upečatljivim. Dok je prednji deo haljine podsećao na minimalističke modele inspirisane zatvorenim, gotovo monaškim stilom, zadnji je bio oličenje odvažnog večernjeg glamura.

Rouzi, koja je godinama prepoznatljiva po istančanom modnom ukusu, ovoga puta javnost je prizorom ostavila bez teksta. I dok jedni govore da je u ovom izdanju izgledala neverovatno privlačno i izazovno, mnogi smatraju da je prešla granicu dobrog ukusa.

(Stil)

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