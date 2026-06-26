NAŠA GLUMICA TOKOM CELE TRUDNOĆE NIŠTA NIJE MOGLA DA JEDE: Dijagnostikovali su joj isti sindrom koji ima i Kejt Midlton

Zbog sindroma nije mogla da jede ni pije.

Srpska glumica Marija Bergam nedavno je otvoreno govorila o teškom i iscrpljujućem iskustvu kroz koje je prošla tokom svoje druge trudnoće.

Nakon razvoda od kolege Raše Bukvića, sa kojim ima sina Danila, Marija se po drugi put udala za partnera kojeg krije od javnosti i sa njim dobila ćerku Olgu.

Tokom druge trudnoće, Mariji je konstatovan sindrom „hyperemesis gravidarum“, retko i iscrpljujuće stanje koje ljudi često pogrešno mešaju sa običnim jutarnjim mučninama.

- LJudi to lako pomešaju sa takozvanim jutarnjim mučninama, ali nije isto. Vrlo je iscrpljujuće, jer se gotovo ništa od hrane i tečnosti ne može zadržati u organizmu.

- Posledice su razni zdravstveni problemi. Mene su često, i posle trudnoće sa Danilom i sada, pitali kako je moguće da sam tako mršava. Verovatno je jedina dobra strana ovog sindroma to što ne možeš da se ugojiš, jer devet meseci ne možeš ništa da pojedeš.

Kako je glumica objasnila, ovo stanje je izuzetno teško jer trudnica ne može da zadrži hranu i tečnost u organizmu, što dovodi do različitih zdravstvenih problema.

Upravo zbog toga što devet meseci gotovo ništa ne može da pojede, Marija nije dobila na kilaži, što je bio i njen odgovor na česta pitanja o tome kako je uspela da ostane tako mršava.

Dijagnoza ovog stanja se postavlja dugo

Ona je istakla da trudnoća sa ovakvom dijagnozom predstavlja dugo, teško i rizično putovanje, te da je podrška okruženja od presudnog značaja da bi žena to lakše podnela i eventualno se ponovo odlučila na rađanje.

Zanimajući se za ovaj problem, Marija je mnogo istraživala i otkrila da u svetu postoje organizacije i pokreti koji pomažu ženama sa istom dijagnozom.

Bilo joj je od velikog značaja da pročita bezbroj članaka, pogleda dokumentarne filmove i čuje iskustva drugih žena.

Tom prilikom je saznala i da se princeza Kejt Midlton suočavala sa istim sindromom u sve tri trudnoće i da je zbog njega često bila hospitalizovana, što Mariji sada objašnjava i vojvotkinjinu perfektnu liniju nakon porođaja.

(Blic)

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