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ODUSTALA JE OD IDEJE O BRAKU, A ONDA SE POJAVIO ON: LJubavna priča Mišel Fajfer koja traje više od tri decenije (FOTO)

Mišel Fajfer proslavila je 33. godišnjicu braka sa suprugom Dejvidom E. Kelijem emotivnom objavom na Instagramu.

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Foto: LISA O'CONNOR / AFP / Profimedia
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Slavna glumica, Mišel Fajfer (68), podelila je prisni selfi sa suprugom na kojem oboje izgledaju glamurozno u večernjim izdanjima, tokom svečanog događaja u NJujorku. Na fotografiji se vidi kako se osmehuju i nežno privijaju jedno uz drugo na 18. godišnjoj filmskoj manifestaciji Muzeja moderne umetnosti (MoMA), posvećenoj Stivenu Spilbergu, koja je održana u četvrtak uveče.

"33 godine provedene na ovom svetu uz ovog predivnog muškarca. I 33 godine u kojima sam bila najsrećnija devojka u prostoriji", napisala je Fajfer uz fotografiju.

Glumica je izgledala bezvremenski elegantno u crnoj, svetlucavoj haljini modne kuće Šanel, koju je upotpunila visećim minđušama sa smaragdnozelenim detaljima. NJena plava kosa padala joj je preko ramena u ležernim talasima, prenosi Daily Mail.

Keli (70) je izgledao izuzetno elegantno u modernom crnom odelu, uz belu košulju i tamnu kravatu.

"Bila sam pomalo nervozna... Iza sebe sam imala nekoliko katastrofalnih sastanaka na slepo i zaklela sam se da ih više nikada neću prihvatiti. Međutim, moja najbolja prijateljica mi je rekla: 'Molim te, samo još ovaj put, upoznaj ovog čoveka, Dejvida Kelija', a ja sam odgovorila: 'U redu'", prisetila se glumica tokom gostovanja u emisiji "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Kako je ispričala za magazin People, njihov prvi susret bio je prilično neprijatan i gotovo da nisu progovorili ni reč tokom cele večeri.

Ipak, Fajfer je očigledno ostavila snažan utisak na Kelija, koji ju je dva dana kasnije pozvao i pitao da izađu na sastanak. NJihova ljubavna priča ubrzo je počela da se razvija.

Samo dva meseca nakon upoznavanja, Fajfer je završila proces usvajanja ćerke Klaudije, a kasnije je istakla da je taj događaj samo dodatno učvrstio njihovu vezu.

"Tako smo odmah dobili dete koje je bilo sa nama, a većina parova nema takvo iskustvo. Ali ja sam zaista imala priliku da vidim Dejvida u situaciji koja bi jasno pokazala ko je dečak, a ko pravi muškarac. On je, naravno, u potpunosti odgovorio tom izazovu", ispričala je glumica za Good Housekeeping 2007. godine, prenosi People.

(Super žena)

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