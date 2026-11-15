ODUSTALA JE OD IDEJE O BRAKU, A ONDA SE POJAVIO ON: LJubavna priča Mišel Fajfer koja traje više od tri decenije (FOTO)

Mišel Fajfer proslavila je 33. godišnjicu braka sa suprugom Dejvidom E. Kelijem emotivnom objavom na Instagramu.

Slavna glumica, Mišel Fajfer (68), podelila je prisni selfi sa suprugom na kojem oboje izgledaju glamurozno u večernjim izdanjima, tokom svečanog događaja u NJujorku. Na fotografiji se vidi kako se osmehuju i nežno privijaju jedno uz drugo na 18. godišnjoj filmskoj manifestaciji Muzeja moderne umetnosti (MoMA), posvećenoj Stivenu Spilbergu, koja je održana u četvrtak uveče.

"33 godine provedene na ovom svetu uz ovog predivnog muškarca. I 33 godine u kojima sam bila najsrećnija devojka u prostoriji", napisala je Fajfer uz fotografiju.

Glumica je izgledala bezvremenski elegantno u crnoj, svetlucavoj haljini modne kuće Šanel, koju je upotpunila visećim minđušama sa smaragdnozelenim detaljima. NJena plava kosa padala joj je preko ramena u ležernim talasima, prenosi Daily Mail.

Keli (70) je izgledao izuzetno elegantno u modernom crnom odelu, uz belu košulju i tamnu kravatu.

"Bila sam pomalo nervozna... Iza sebe sam imala nekoliko katastrofalnih sastanaka na slepo i zaklela sam se da ih više nikada neću prihvatiti. Međutim, moja najbolja prijateljica mi je rekla: 'Molim te, samo još ovaj put, upoznaj ovog čoveka, Dejvida Kelija', a ja sam odgovorila: 'U redu'", prisetila se glumica tokom gostovanja u emisiji "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Kako je ispričala za magazin People, njihov prvi susret bio je prilično neprijatan i gotovo da nisu progovorili ni reč tokom cele večeri.

Ipak, Fajfer je očigledno ostavila snažan utisak na Kelija, koji ju je dva dana kasnije pozvao i pitao da izađu na sastanak. NJihova ljubavna priča ubrzo je počela da se razvija.

Samo dva meseca nakon upoznavanja, Fajfer je završila proces usvajanja ćerke Klaudije, a kasnije je istakla da je taj događaj samo dodatno učvrstio njihovu vezu.

"Tako smo odmah dobili dete koje je bilo sa nama, a većina parova nema takvo iskustvo. Ali ja sam zaista imala priliku da vidim Dejvida u situaciji koja bi jasno pokazala ko je dečak, a ko pravi muškarac. On je, naravno, u potpunosti odgovorio tom izazovu", ispričala je glumica za Good Housekeeping 2007. godine, prenosi People.

(Super žena)

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