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OVO JE MELININA SESTRA: I ona je udata za bogataša sa kojim živi u inostranstvu

Melinina sestra Emina živi sa porodicom u Istanbulu.

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Foto: Ataimages.rs/ M.M.
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Atraktivna modna dizajnerka Melina Džinović odselila se iz Srbije po razvodu od pevača Harisa Džinovića, a novi život u Monaku joj i te kako odgovara. NJena rođena sestra Emina takođe ne živi na našim prostorima, a i nju, poput Harisove bivše, krasi lepota.

Melinina sestra dugo živi u Turskoj sa mužem i ćerkom.

Eminin muž je jedan od najuglednijih istanbulskih preduzetnika, o čemu se pričalo i pisalo.

Ona je zanosna brineta, koja, kao i sestra, ima ukusa za modu.

Melina Džinović, koja je imala gala venčanje sa imućnim Englezom Džefrijem Arnoldom, samo jednom je u javnosti uslikana sa sestrom i to na koncertu Harisa Džinovića 2019. godine.

"Ćerka hoće da pravi svoju porodicu"

Podsećamo, Haris Džinović otvoreno je nedavno pričao o odnosu sa ćerkom, pa se požalio svima.

- Nemam ja emocija tu više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava!". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo - govorio je on.

- Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući - rekao je Haris Džinović tad za "Kurir".

(Blic)

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