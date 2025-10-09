POBEGLA OD KOMUNIZMA SA ĆERKOM I PAR DOLARA U DžEPU U AMERIKU: Neverovatna priča žene sa Balkana koja je napravila milijarde i ne zaustavlja se!

Malo je žena koje su promenile industriju lepote onako kako je to učinila Anastasia Soare, osnivačica svetski poznatog brenda Anastasija Beverli Hils. NJena priča počinje daleko od glamura Los Anđelesa– u malom gradu u Rumuniji, gde je rođena 1956. godine, i odakle je ponijela snažan osećaj za estetiku i upornost koja će je kasnije dovesti do svetskog uspeha.

Anastasija Soare rođena je1956. godine i odrasla je u Rumuniji, u vreme kada je zemljom vladao komunistički režim Nikolaea Čeučeskua. Detinjstvo joj nije bilo lako – život u socijalističkoj Rumuniji značio je skromne uslove, ograničene mogućnosti i stroga pravila. Ali, već tada je pokazivala umetnički talenat i izraženo zanimanje za estetiku i proporcije.

NJena majka bila je krojačica, a otac brodograditelj, pa je Anastasija od malih nogu učila važnost preciznosti, strpljenja i ručnog rada. Često je pomagala majci u krojenju tkanina i uskoro počela da razume kako sitne promene u obliku ili liniji mogu potpuno promeniti izgled — veština koja će kasnije postati temelj njenog profesionalnog uspeha.

Nakon završene srednje škole, Anastasija se odlučila za studije umetnosti i arhitekture u Bukureštu. Tokom studija upoznala se s konceptom zlatnog reza (Golden Ratio), matematičkog principa koji definiše savršene proporcije u prirodi i umetnosti. Taj koncept će joj kasnije poslužiti kao inspiracija za njenu poznatu metodu oblikovanja obrva.

Život pod komunističkim režimom

Život u Rumuniji sedamdesetih i osamdesetih godina bio je obeležen političkom kontrolom, nedostatkom slobode i ekonomskim poteškoćama. Anastasija je, poput mnogih mladih ljudi tog vremena, osećala da su njeni snovi o umetnosti i samostalnom poslovanju ograničeni sistemom.

Iako je volela svoj rodni kraj, sve više je razmišljala o odlasku — o mogućnosti da svoje znanje i osećaj za lepotu primeni negde gde bi imala više slobode. Kada joj se ukazala prilika da napusti zemlju, odlučila je da sve rizikuje.

Dolazak u Ameriku i novi početak

Godine 1989., neposredno pre pada komunizma u Rumuniji, Anastasija je napustila domovinu i otputovala sa u Sjedinjene Američke Države, noseći sa sobom samo nekoliko ličnih stvari i jednogodišnju ćerku Klaudiju (kasnije poznatu kao Norvina) i puno odlučnosti.

U Los Anđelesu je počela da radi kao kozmetičarka, a ubrzo je primetila da u industriji gotovo niko ne obraća dovoljno pažnje na oblikovanje obrva – detalj koji u potpunosti može promeniti izraz lica.

Otac Klaudije Soare bio je rumunski biznismen po imenu Viktor Soare. Anastasija i Viktor su se upoznali i venčali dok su još živeli u Rumuniji, pre nego što su emigrirali u Sjedinjene Američke Države.

U to vreme Rumunija je još bila pod komunističkom vlašću, i bilo je izuzetno teško napustiti zemlju. Anastasija je, međutim, uspela da dobije dozvolu za ulazak u zemlju, i 1989. godine preselila se u Los Anđeles sa svojom malom ćerkom Klaudijom, dok je Viktor ostao u Rumuniji.

NJihov brak nije preživeo razdvojenost i stresne okolnosti emigracije. Anastasija se u Americi suočila s mnogim izazovima sama — nije govorila engleski, nije imala novac, a morala je sama da brine o detetu i da gradi novi život od nule.

Anastasija je u nekoliko intervjua istakla da je sama odgajala Klaudiju i da joj je to bio jedan od najtežih, ali i najvažnijih zadataka u životu.

Klaudija je kasnije izjavila da je njena majka bila njen glavni uzor i oslonac i da je od nje naučila sve o snazi, disciplini i kreativnosti.

Rođenje "zlatnog reza" obrva

Inspirisana umetničkim principom zlatnog reza (Golden Ratio), Anastasija je razvila sopstvenu metodu oblikovanja obrva koja se temelji na proporcijama lica. Ta je tehnika postala njen zaštitni znak i otvorila joj vrata sveta slavnih. Ubrzo su kroz njen salon na Beverli Hilsu počele da dolaze najveće holivudske zvezde – od Sindi Kraford i Dženifer Lopez, do Kim Kardašijan i Naomi Kembel.

Osnivanje brenda "Anastasia Beverly Hills"

Godine 1997. Anastasija je otvorila svoj prvi salon u Beverli Hilsu, a nekoliko godina kasnije pokrenula i liniju kozmetičkih proizvoda pod nazivom "Anastasia Beverly Hills". Početak je bio skroman – nekoliko proizvoda za obrve – ali je brend ubrzo prerastao u svetsku silu u kozmetičkoj industriji.

Danas brend nudi širok asortiman proizvoda, od paleta senki i karmina do inovativnih proizvoda za konturisanje i hajlajtere, ima milione pratioca na društvenim mrežama. Brend je među prvima iskoristio moć Instagrama za promociju, čime je postao pionir u modernom marketingu lepote, a to sve na nagovor njene ćerke koja je prepoznala tu društvenu mrežu kao sledeću veliku stvar.

Majka i naslednica: Klaudija Soare – Norvina

Anastasijina ćerka Klaudija Soare, poznata pod umetničkim imenom Norvina, danas je predsednica i kreativna direktorka brenda. Zajedno su stvorile porodičnu kompaniju koja i dalje neguje iste vrednosti: autentičnost, kreativnost i samopouzdanje.

Filozofija uspeha

Anastasija Soare često ističe da je ključ njenog uspeha u tome što nikada nije pristajala na kompromise kada je reč o kvalitetu i viziji. „Lepota nije samo izgled, već ravnoteža, proporcija i samopouzdanje“, rekla je u jednom intervjuu.

Izbegavši političku represiju komunističke Rumunije i počevši ispočetka u stranoj zemlji, Anastasija je dokazala da se upornošću i verom u sopstvenu ideju može stvoriti globalni brend – i to iz jednog, naizgled jednostavnog, koncepta: savršeno oblikovanih obrva.

