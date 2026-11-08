PONOVO JE ZABLISTALA U STAROJ HALJINI! Kejt Midlton vratila tufne na modnu scenu i dokazala da stil nema rok trajanja (FOTO)

Princeza Kejt je na Festivalu sećanja u Londonu nosila crnu midi haljinu sa belim tufnama

Ako je suditi po modnim izborima princeze Kejt, tufne će biti jedan od najpoželjnijih dezena predstojeće zimske sezone. Supruga princa Vilijama još jednom je pokazala da za upečatljiv izgled nije neophodno posezati za novim komadima garderobe - dovoljno je iz ormara izvući provereni modni klasik i stilizovati ga na pravi način. Njena haljina već je privukla pažnju, a vrlo lako bi mogla da pokrene novi talas interesovanja za ovaj vanvremenski desen.

Foto: Aaron Chown / AFP / Profimedia

Princeza od Velsa Kejt Midlton pojavila se u subotu uveče, 7. novembra, na Festivalu sećanja Kraljevske britanske legije, koji je održan u londonskom Rojal Albert holu. U društvu princa Vilijama prisustvovala je tradicionalnom događaju posvećenom odavanju počasti službi i žrtvama pripadnika britanskih i komonveltskih oružanih snaga. Za ovu priliku Kejt je odabrala elegantnu crnu midi haljinu sa belim tufnama, koju je dizajnirala Alesandra Rič. Zanimljivo je da ovo nije prvi put da princeza nosi ovaj model - istu haljinu obukla je i 2022. godine, na komemoraciji posvećenoj princu Filipu.

Haljina je izrađena od svilenog krep de šina, a prepoznatljiva je po visokom okovratniku, spuštenom struku i plisiranim detaljima koji joj daju dodatnu eleganciju. Upravo spoj klasičnog desena i ženstvenog kroja čini je komadom koji ne izlazi iz mode. Kejt je izdanje upotpunila crnim providnim čarapama, kaišem brenda "ba&sh", crnim cipelama sa otvorenom petom i odgovarajućom torbicom. Kosu je delimično podigla, dok je ostatak pustila u nežne talase.

Na svečanosti su bili i kralj Čarls i kraljica Kamila, a događaj se tradicionalno održava uoči Nedelje sećanja.

Festival sećanja Kraljevske britanske legije okuplja lična svedočanstva, muziku, pripovedanje i umetničke nastupe, kroz koje se odaje priznanje pripadnicima oružanih snaga, veteranima i njihovim porodicama. Posebna pažnja posvećena je žrtvama onih koji su branili slobodu, ali i značaju očuvanja sećanja na njihov doprinos.

Ipak, kada je moda u pitanju, Kejt je ponovo uspela da privuče pažnju i van ceremonije. Njen izbor podsetio je da tufne nisu rezervisane samo za prolećne i letnje kombinacije. Naprotiv, uz crne modne dodatke, elegantne cipele i dobar kroj, ovaj desen može da izgleda izuzetno sofisticirano i tokom zime.

Ako se ponovi ono što modni svet naziva "Kejtin efekat", ne bi bilo iznenađenje da se tufne uskoro vrate na liste najtraženijih dezena.

(Blic Žena)

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