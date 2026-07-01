PORODICA PELC IZGLEDA UDALJILA I SVOJU NOVU SNAJU OD SVOJE ROĐENE MAJKE: Na venčanju Kenje Kinski-Džouns se nije pojavila - Nastasja Kinski?

Spoj milijardi sa Vol Strita i holivudskog pedigrea rezultirao je venčanjem o kojem trenutno bruji američki džet-set. Glumac Vil Pelc i manekenka Kenja Kinski-Džouns okrunili su svoju dugogodišnju vezu na luksuznom poodičnom imanju u Mount Kisku u NJujorku, tačno na onom mestu gde su se prošlog leta i verili

S jedne strane stoji moćna i basnoslovno bogata porodica Pelc, a s druge umetnička dinastija pokojnog muzičkog velikana Kvinsija Džounsa. Iako je ceremonija, čije je detalje prvi preneo Vog magazin, odisala luksuzom na svakom koraku, najviše se pričalo o dirljivim intimnim detaljima.

Očeva kravata oko buketa

Kenja Kinski-Džouns odrasla je u epicentru pop-kulture kao ćerki nedavno preminulog Kvinsija Džounsa i glumice Nastasije Kinski. S obzirom na to da je muzički titan preminuo 2024. godine, emotivni fokus ceremonije bio je posvećen upravo uspomeni na njega.

Uz to što je oko buketa zavezala očevu kravatu i medaljon s njegovom fotografijom, Kenja je u svoju venčanicu dala ušiti komad tkanine s njegovim autentičnim rukopisom. NJegova bezvremenska pesma 'You Put a Move on My Heart' pratila ju je tokom hoda prema oltaru.

Gde je nestala Nastasja Kinski?

I dok su svi svetski mediji do detalja pokrili svaki aspekt ovog venčanja, jedan detalj ostao je da visi u zraku. Svi se pitaju gde je bila mladina majka, slavna glumica Nastasja Kinski? Magazin Vogu, koji je imao ekskluzivni pristup ceremoniji, nije spomenuo njeno ime, a niko je nije uspeo pronaći ni na jednoj od stotinu objavljenih fotografija. NJena odsutnost, ili barem neverovatno uspešno izbegavanje objektiva, pokrenulo je lavinu pitanja obožavatelja na društvenim mrežama koji ne shvataju zašto se majka nigde ne spominje, posebno jer ju je do oltara pratila mladoženjina porodica. Zanimljivo je i da na Kenjinom Instagram profilu nema nijedne footgrafije s majkom, a osim toga promenila je i prezime nakon venčanja i sad se zove Kenja Džouns Pelc.

Porodica Pelc preuzela ključne uloge

Umesto oca, do oltara su je zajedničkim snagama otpratili svekar, milijarder Nelson Pelc, njen stric Ričard Džouns. Vilova majka, Klaudija Pelc, preuzela je ulogu glavne kume te je do oltara ispratila svog sina. Mlada je kasnije priznala kako ju je ta neočekivana i velikodušna gesta porodice Pelc duboko dirnula. Zanimljivo je da se u medijima ne spominje prisutnost majke Nastasje Kinski.

Vil i Kenja inače važe za jedan od najstabilnijih parova u industriji zabave; upoznali su se još 2011. godine na setu nezavisnog filma 'Sugar', a u vezi su proveli dugih 14 godina pre izricanja sudbonosnog 'da'.

Među gostima, uz mladinu polusestru, glumicu Rašidu Džouns i glumca Džejmsa Franka, našli su se Vilova sestra Nikola Pelc i njen suprug Bruklin Bekam.

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