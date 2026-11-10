RAZVOD KOJI JE POTRESAO HOLIVUD IMAO JE DUBLJU POZADINU: Bred i Dženifer svađali su se zbog problema koji nema veze sa Anđelinom.

NJihova ljubavna priča nekada je izgledala kao prava holivudska bajka.

Venčanje na obali Malibua, glamurozni gosti, pažnja svetskih medija i status jednog od najpoželjnijih parova u Holivudu učinili su Breda Pita i Dženifer Aniston miljenicima javnosti.

Ipak, iza blještavila crvenog tepiha krili su se i sasvim obični bračni nesporazumi, kakve imaju i parovi koji ne žive pod svetlima reflektora.

Jedna od tema oko koje se nisu uvek slagali bila je temperatura u njihovom domu. Kako prenosi magazin HELLO!, toliko im je bilo važno da pronađu kompromis da je pitanje kućnog termostata čak završilo u njihovim bračnim zavetima.

Na venčanju 2000. godine Bred je obećao da će sa suprugom deliti kontrolu nad termostatom, očigledno svesni da im se željene temperature ne poklapaju uvek.

Dženifer je, s druge strane, obećala da će mu kad god poželi pripremiti omiljeni smuti od banane. Umesto velikih i komplikovanih obećanja, njihovi zaveti sadržali su i ove simpatične detalje iz svakodnevnog života.

LJubavna priča koju je pratio ceo svet

Bred i Dženifer upoznali su se 1994. godine preko svojih menadžera, ali njihova romansa nije počela odmah. Prvi zvanični zajednički izlazak u javnost imali su na dodeli Emi nagrada 1999. godine, kada je postalo jasno da između njih postoji nešto više od prijateljstva.

Ubrzo su se verili, a Dženifer je privukla pažnju luksuznim vereničkim prstenom koji je pokazala tokom koncerta Stinga. Već naredne godine organizovali su raskošno venčanje u Malibuu, na kojem su okupili brojne poznate ličnosti.

Ipak, njihov brak nije imao srećan kraj. U januaru 2005. objavili su da se rastaju, posle sedam godina zajedničkog života. U zajedničkom saopštenju istakli su da je odluka doneta nakon dugog razmišljanja i da nije posledica spekulacija tabloida. Naglasili su i da će jedno prema drugom zadržati ljubav i poštovanje.

U to vreme mediji su njihov razvod intenzivno povezivali sa Anđelinom Džoli, koju je Bred upoznao tokom snimanja filma "Gospodin i gospođa Smit". Ipak, Dženifer je više puta ukazivala na to da ne želi da se njen privatni život pretvara u beskrajnu medijsku sapunicu.

Dženifer progovorila o razvodu i pritisku javnosti

Godine 2021. glumica je govorila o odnosu sa bivšim suprugom, ističući da se ne čuju svakodnevno, ali da jedno drugom žele sve najbolje. Naglasila je i da niko od njih nije učinio nešto loše i da se ponekad veze jednostavno završe.

Ponovo se na bolno iskustvo medijskog praćenja razvoda osvrnula i 2025. godine. Priznala je da joj nije bilo lako da se nosi sa ogromnom pažnjom javnosti. Dok su mediji nekada sa oduševljenjem pratili njihovu ljubav, nakon raskida jednako intenzivno analizirali su svaki detalj njenog privatnog života.

Dženifer je podsetila da je, uprkos slavi i uspehu, pre svega obična osoba koja ima osećanja i kojoj nije svejedno kada se njen život pretvori u temu neprekidnih spekulacija.

Danas je brak Breda Pita i Dženifer Aniston ostao jedna od najpoznatijih holivudskih ljubavnih priča s početka dvehiljaditih, a simpatično obećanje o termostatu i smutiju od banane podseća da se čak i iza najglamuroznijih venčanja kriju sasvim obične stvari,svakodnevne razlike, sitne rasprave i kompromisi bez kojih nijedna veza ne može da funkcioniše.

(Glossy)

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