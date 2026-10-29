RECEPT ZA TURSKI POTAŽ OD BUNDEVE: Kremasta čorbica idealna za hladne dane

Turska kuhinja poznata je po bogatim, mirisnim čorbama, a potaž od bundeve posebno je zanimljiv zbog kremaste teksture i kombinacije toplih začina.

Može da se pripremi sa crnim lukom, šargarepom, belim lukom i začinima poput kumina i crvene paprike, a za još puniji ukus dodaje se malo pavlake.

Sastojci

700 g očišćene bundeve

1 glavica crnog luka

1 šargarepa

2 čena belog luka

2 kašike maslinovog ulja

800 ml povrtnog bujona ili vode

100 ml pavlake za kuvanje, po želji

1/2 kašičice kumina

1/2 kašičice slatke mlevene paprike

prstohvat ljute paprike, po želji

so i biber po ukusu

svež peršun ili nana za dekoraciju

Za serviranje: jedna manja okrugla bundeva sa čvrstom korom.

Priprema:

1. Priprema povrća

Crni luk se oljušti i sitno isecka, šargarepa se očisti i iseče na kolutiće, a beli luk usitni. Bundevu treba oljuštiti, odstraniti semenke i iseći na kocke.

Ako se čorba služi u izdubljenoj bundevi, potrebno je odabrati jednu manju, odseći joj vrh i kašikom pažljivo izvaditi semenke i deo unutrašnjosti. Treba ostaviti dovoljno debelu koru kako bi bundeva zadržala oblik.

2. Dinstanje i dodavanje začina

U šerpi se zagreje maslinovo ulje, pa se dodaju crni luk i šargarepa. Povrće se dinsta nekoliko minuta, dok luk ne omekša. Zatim se dodaje beli luk, a potom kumin, slatka paprika i, po želji, malo ljute paprike.

Začini se kratko proprže kako bi oslobodili aromu, vodeći računa da beli luk ne zagori.

3. Kuvanje kremaste čorbe

U šerpu se dodaju kocke bundeve i povrtni bujon. Sve se kuva oko 20–25 minuta, odnosno dok bundeva potpuno ne omekša.

Kada je povrće kuvano, smesa se usitni štapnim mikserom dok se ne dobije gladak, kremast potaž. Po želji se umeša pavlaka za kuvanje, a zatim se dodaju so i biber prema ukusu. Ako je čorba pregusta, može se razrediti sa još malo bujona ili vode.

4. Serviranje u bundevi

Gotov potaž sipa se u pripremljenu izdubljenu bundevu. Po vrhu se dodaju sitno seckani peršun ili nana, a za dodatnu aromu može se staviti nekoliko kapi maslinovog ulja i malo mlevene paprike.

Za još lepši izgled, bundevu koja služi kao posuda moguće je kratko zapeći u rerni na 180 stepeni, dok blago ne omekša, ali tako da zadrži oblik. Potaž se zatim služi topao, uz prepečen hleb ili domaće lepinje.

Mali savet: Ako želiš ukus bliži bliskoistočnim čorbama, probaj da dodaš malo đumbira i prstohvat kumina. Ako više voliš blagu, slatkastu aromu bundeve, izostavi ljutu papriku i stavi manje kumina.

(Stil)

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