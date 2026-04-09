SIPAO JE SEBI PIVO, OKUPAO SE I ZAUVEK ZASPAO: Evo kako su izgledli poslednji sati princa Filipa - nije se pozdravio ni sa kraljicom Elizabetom

Pre pet godina, na današnji dan, 9. aprila umro je princ Filip, muž kraljice Elizabete II.

Članovi britanske kraljevske porodice, uglavnom, poznati su po tome što veoma ozbiljno shvataju svoje kraljevske dužnosti. To je, naravno, posebno važilo za Elizabetu II i njenog supruga, princa Filipa. Elizabeta je vladala Engleskom mnogo decenija i smatrana je pravim čuvarom drevnih kraljevskih tradicija.

I Elizabeta i Filip, na primer, nikada, ni pod kojim okolnostima, ne bi dozvolili da njihove privatne stvari budu objavljene. Veliki deo života kraljice i njenog muža ostao je iza kulisa i nikada neće biti otkriven javnosti. Međutim, nedavno su pronicljivi kraljevski biografi otkrili mnoge tajne o Elizabeti II i njenoj porodici kraljevskim obožavaocima.

Kako je Elizabeta II preminula

Ovo se odnosi i na poslednje dane starije generacije članova britanske kraljevske porodice. Na primer, zahvaljujući kraljevskim biografima, postalo je poznato da je u trenutku smrti kraljice Elizabete II, sa njom bila samo njena ćerka, princeza Ana. Princ Čarls je takođe bio u Balmoralu, gde su se ovi tragični događaji odigrali, ali u drugoj kući.

Princ je obavešten o lošem stanju svoje majke, ali nije otišao direktno u zamak Balmoral. Čarls nije želeo da prerano uznemiri javnost niti da novinarima razlog da „preteknu vreme“.

Dok je Elizabeta provodila svoje poslednje trenutke u zamku Balmoral, Čarls je bio udaljen nekoliko kilometara. Pokušavajući da se smiri, šetao je šumom, brao pečurke i „razmišljao“. U Balmoral je otišao tek nakon što ga je Ana pozvala i sa sigurnošću mu rekla da kraljica Elizabeta II više nije živa.

Jednostavan i brižan princ

Kraljevski stručnjaci su nedavno podelili svoja razmišljanja o poslednjoj noći supruga kraljice Elizabete II, princa Filipa. Vojvoda od Edinburga, kao što je dobro poznato, bio je najpouzdaniji pristalica kraljice Elizabete tokom njene vladavine. Filip nije voleo dvorski bonton i smatrao je kraljevski protokol velikim ograničenjem.

Ipak, Filip se uvek pridržavao tradicije i nikada nije dozvolio sebi da se uplete u ozbiljne skandale. Vojvoda od Edinburga nikada nije radio nešto samo za oči javnosti, a prema sećanjima kraljevskih pomoćnika, nije patio od arogancije ili snobizma. Bio je neobično aristokratski čovek, ali istovremeno jednostavan i brižan prema onima oko sebe.

Vojvoda od Edinburga je preminuo, kako navode kraljevski biografi, baš kao što je i živeo – pokušavajući da izbegne privlačenje preterane pažnje, ali sa velikim dostojanstvom. U svojim poslednjim satima, princ je, kao i uvek, nastojao da izbegne ograničenja koja su mu nametnuta.

Pobegao od medicinskih sestara

Prema rečima kraljevskog biografa Huga Vikersa, Filip je poslednje noći u Vindzorskom zamku pobegao od dežurnih medicinskih sestara u svojoj sobi. Kako je vojvoda, koji nije bio sasvim dobro, uspeo u tome, nije poznato. Ono što se zna jeste da je Filip ustao iz kreveta, seo u invalidska kolica i odvezao se njima od svoje spavaće sobe do Hrastovog salona.

Zašto je Filip izabrao baš Hrastovu sobu nije poznato. Međutim, moguće je da je princ želeo da se oprosti od svoje supruge, kraljice Elizabete II. Hrastova soba se uvek smatrala Elizabetinom privatnom odajom.

Kraljica je ovde provodila mnogo vremena u samoći ili okružena samo najbližim rođacima.

Okupao sam se, legao - i to je to

Bilo kako bilo, prema kraljevskom biografu Hugu Vikersu, princ Filip, stigavši kočijom u Hrastovu sobu, sipao je sebi pivo i popio ga. Nakon toga, nakon što je neko vreme sedeo sam, Filip je očigledno pozvao pomoćnika i zamolio ga da ga odvede u jedno od kraljevskih kupatila.

Ovde se vojvoda okupao, a zatim otišao u svoju sobu. Stigavši tamo, legao je na krevet, zaspao i nikada se nije probudio.

Devedesetdevetogodišnji princ je preminuo tiho i bez patnje. Filip je umro samo dva meseca pre svog 100. rođendana. Hugo Vikers piše da veruje da vojvoda od Edinburga svesno nije želeo da doživi 100. rođendan. U svakom slučaju, kao što je bio njegov običaj, Filip je nerado prihvatao da ga javnost aktivno slavi.

Prema Igou, da je vojvoda doživeo 100 godina, teško da bi želeo veliku proslavu. „Sve što bi Englezi u tom slučaju videli bio bi Filip kako ide u crkvu“, piše biograf. Poznato je da je vojvoda od Edinburga išao u crkvu i na svoj 80. i na 90. rođendan.

Otišao je bez pozdrava

Vojvoda od Edinburga je umro sam u svojoj sobi. Ovo je, kako Igo piše, izazvalo veliku patnju kraljici Elizabeti II. Elizabetu je ta činjenica duboko potresla, jer je čeznula da bude sa svojim mužem u trenutku njegove smrti.

Elizabeta nije mogla stalno da bude sa Filipom u to vreme. Činjenica je da se upravo u tom periodu ostarela kraljica suočila sa mnoštvom ozbiljnih porodičnih problema.

Saseksi (princ Hari i Megan Markl) su, na primer, stvarali velike probleme Elizabeti. Harijevo i Meganno ponašanje je toliko uznemirilo kraljicu da, prema rečima jednog kraljevskog biografa, nije mogla ni da podnese da čuje za njih.

Kad god bi Hari pozvao ili kad god bi se pojavile nove skandalozne vesti o Saseksima, kraljica bi pozvala jednu od svojih dvorskih dama i zamolila je da provede neko vreme sa njom. Elizabeta je bila toliko uznemirena da nije mogla ni da bude sama sa svojim mislima. Štaviše, Elizabeta se možda plašila da bi je njena patnja mogla razboleti.

U to vreme, Elizabet je takođe imala značajne probleme zbog skandala oko njenog srednjeg sina, Endrua. Slučaj Epstajna je već bio u to vreme u toku i o njemu se često izveštavalo u novinama.

Javnost je takođe znala da je Endru bio umešan u aferu. Kraljica je stoga bila primorana da distancira svog voljenog sina od dvora. U međuvremenu, Elizabeta je morala da se pobrine da skandal sa vojvodom od Jorka ne eskalira previše.

Elizabeta, stoga, nije mogla stalno da bude sa Filipom u to vreme. Međutim, prema Igoovim rečima, ona je posebno zamolila medicinske sestre da pažljivo paze na vojvodu i, ako je potrebno, da je odmah pozovu u njegovu sobu. Međutim, tužna vest je Elizabeti saopštena tek 20 minuta nakon Filipove smrti.

Prema rečima ljudi bliskih Elizabeti, kraljica je potom bila duboko uznemirena zbog ovoga. Elizabeta je jednom prilikom prokomentarisala tu stvar: „Uvek bi negde odlazio, a da se nije opraštao od mene. Ovog puta je uradio isto.“

