SKANDINAVSKI NAČIN UREĐENJA MALOG STANA: Oslobađa prostor i čini ga lepšim

Svaki mali stan može dobiti prepoznatljivu skandinavsku eleganciju i stil uz samo nekoliko izmena u izboru nameštaja i osećaj prostranosti.

Kada se suočimo sa opremanjem stana od 30 ili 40 kvadrata, prva pomisao je uvek kupovina manjeg nameštaja ili odricanje od dragih sitnica. Međutim, skandinavski dizajneri enterijera problemu malog prostora pristupaju potpuno drugačije. Umesto da smanjuju stvari, oni primenjuju jednostavne zakone optike i uspešno varaju ljudsko oko kako bi prostor percipiralo kao znatno veći i prozračniji nego što zapravo jeste.

Glavna tajna krije se u načinu na koji naš mozak računa kvadraturu prostorije — on je procenjuje na osnovu količine slobodnog poda i visine do koje dopire svetlost.

Nameštaj koji „lebdi“ oslobađa pod

Prvo i najvažnije pravilo skandinavskog minimalizma u malom prostoru glasi: oslobodite podne površine. Kada uđete u sobu i odmah vidite čist pod od zida do zida, mozak automatski stvara utisak prostranstva. Zato masivne, teške komode i regale koji se protežu od poda do plafona treba zameniti konzolnim elementima.

Konzolne komode za televizor, noćni ormarići i police koji se montiraju direktno na zid ostavljaju slobodan prostor na podu. Ovaj jednostavan trik čini da krupni komadi nameštaja deluju lagano, kao da lebde, što momentalno rasterećuje sobu.

Birajte visoke i tanke nožice

Ukoliko u stanu nemate uslove za montiranje nameštaja na zid, Skandinavci imaju podjednako efikasno alternativno rešenje za mali stan. Prilikom izbora sofe, fotelja, kreveta ili trpezarijskog stola, uvek birajte modele koji stoje na visokim i tankim nožicama.

Kada je nameštaj podignut od poda, svetlost nesmetano prolazi ispod njega, a pogled dopire dublje u prostor. Masivni trosedi koji celom dužinom leže na podu deluju kao neprobojne barikade u malom salonu, dok isti takav trosed na elegantnim drvenim ili metalnim nožicama propušta prostor i vazduh.

Skriveno svetlo umesto glomaznih lustera

Veliki, viseći lusteri na sredini tavanice su najveći neprijatelji niskih i malih prostorija. Oni bukvalno seku prostor na pola, privlače pažnju na centralni deo i čine da plafon deluje znatno niži nego što jeste. Skandinavski minimalizam rešava ovaj problem tako što potpuno krije izvore svetlosti.

Zaboravite na jedno glavno svetlo i rasporedite više manjih izvora po uglovima prostorije. Podne lampe koje bacaju svetlost nagore, skrivene LED trake iza zidnih lajsni ili unutar polica stvaraju iluziju dubine. Kada osvetlite same uglove i ivice zidova, vi zapravo vizuelno brišete stvarne granice prostorije, pa ona u sekundi deluje šira i komfornija.

(Lepa i srećna)

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