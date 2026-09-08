ŠTA TREBA DA URADITE SA PEŠKIROM KOJI DOBIJETE NA SAHRANI: Sveštenik otkrio da li je istina da privlači nesreću

Prema učenju Srpske pravoslavne crkve, brojna verovanja vezana za peškir sa sahrane nemaju uporište u veri, već potiču iz narodnih običaja i sujeverja koja su se prenosila generacijama.

Mnogi ljudi nakon sahrane ili pomena donesu kući peškir koji su dobili i zatim ga godinama ne koriste. Završi u fioci ili ormaru, jer postoji uvreženo mišljenje da takve stvari ne bi trebalo dirati, prati ili koristiti u svakodnevnom životu.

Međutim, prema učenju Srpske pravoslavne crkve, brojna verovanja vezana za peškir sa sahrane nemaju uporište u veri, već potiču iz narodnih običaja i sujeverja koja su se prenosila generacijama.

Zašto se peškiri dele na sahranama?

Običaj darivanja peškira, čarapa ili drugih korisnih predmeta prisutan je vekovima. Takvi pokloni najčešće se daju ljudima koji pomažu porodici pokojnika - nose kovčeg, učestvuju u pripremi sahrane ili obavljaju druge poslove u teškim trenucima za porodicu.

Suština ovog običaja nije u samom predmetu, već u dobročinstvu i sećanju na preminulog. Dar se daje za pokoj njegove duše, kao izraz zahvalnosti i milosrđa.

Da li peškir treba čuvati ili koristiti?

Jedna od najčešćih zabluda jeste da peškir dobijen na sahrani ne sme da se koristi. Sveštenici ističu da za takvo verovanje ne postoji crkveni osnov. Naprotiv, predmet koji ste dobili postaje vaše vlasništvo i možete ga koristiti kao i svaki drugi peškir. Nema prepreke da ga operete, stavite u kupatilo ili koristite svakodnevno.

Šta ako vam peškir nije potreban?

Ako nemate potrebu za njim, možete ga pokloniti nekome kome će koristiti. Mnoge porodice upravo to i rade - daruju peškire siromašnima, starijim osobama ili ustanovama kojima su takve stvari potrebne. Na taj način čin dobrote nastavlja da živi i nakon pomena, što je u skladu sa duhom samog običaja.

Da li peškir sa sahrane donosi nesreću?

Prema crkvenom učenju - ne. Verovanje da peškir sa sahrane donosi nesreću ili da ga ne treba prati i koristiti spada u narodna sujeverja.

Sveštenici podsećaju da predmet sam po sebi nema nikakvu posebnu moć. NJegova vrednost leži u nameri sa kojom je darovan i sećanju na osobu kojoj je namenjen pomen.

Zato se umesto straha i raznih priča koje kruže među ljudima preporučuje da se običaji posmatraju kroz veru, a ne kroz sujeverje. Peškir koji ste dobili na sahrani običan je dar koji možete slobodno koristiti, pokloniti ili sačuvati – prema sopstvenoj želji.

(Blic Žena)

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