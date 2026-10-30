ZA PROREĐIVANJE KOSE SE SVE ČEŠĆE KRIVI FRIZURA KOJU OBOŽAVAJU ŽENE ŠIROM SVETA: Lekari upozoravaju na posledice

Frizura "neuredna punđa" koju žene početkom 2000-ih nisu skidala sa glave se poslednjih godina pretvorila u strogo zalizanu kosu. Iako ova frizura ima mnogo prednosti, ima i jednu veliku manu na koju upućuju triholozi, doktori koji se bave lečenjem problema kose.

Šab Kaspara, triholog iz NJujorka, kaže da u svojoj dosadašnjoj praksi nikada nije videla toliko proređivanje kose duž linije njenog rasta, a sumnja da su upravo te zalizane frizure glavni krivac, prenosi Real Simple.

Zašto frizura sa zalizanom kosom može da ugrozi vašu liniju rasta kose?

Privlačnost je očigledna: punđa sa zalizanom kosom deluje uredno i uglađeno, drži svaku vlas kose na svom mestu, pa čak pruža i blagi efekat zatezanja lica. Međutim, Kaspara u svom studiju primećuje i negativnu stranu.

- Nikada ranije nisam videla ovoliko proređivanje kose duž linije rasta, a moje klijentkinje su sve mlađe i mlađe. Mnoge od njih su kreatorke sadržaja ili javne ličnosti koje često nose ovu frizuru jer dobro izgleda na fotografijama. Ovaj trend je prisutan u svim generacijama. Generacija Z je započela taj trend, ali ga podjednako često viđam i kod žena u tridesetim i četrdesetim godinama - kaže ona i objašnjava da se gubitak kose uzrokovan načinom stilizovanja javlja tačno tamo gde je najveća zategnutost, na slepoočnicama i duž prednje linije rasta kose.

Ipak, treba imati na umu da samo mesto proređivanja nije dovoljan dokaz za utvrđivanje uzroka, jer se oštećenja nastala usled stilizovanja mogu preklapati sa drugim oblicima gubitka kose.

Problem je u zategnutosti, a ne u glatkom izgledu

Učestalo povlačenje kose može dovesti do trakcione alopecije – medicinskog termina za gubitak kose uzrokovan njenim zatezanjem. Linija rasta kose često je jedno od prvih mesta na kojima se to primećuje. Vremenom, konstantno povlačenje može oštetiti folikule i dovesti do trajnog gubitka kose.

- Stalno povlačenje izaziva upalu i slabi folikul, zbog čega nova dlaka raste tanja i kraća, sve dok u nekom trenutku potpuno ne prestane da raste. Ako se otkrije na vreme, trakciona alopecija je reverzibilna. Ako se zanemari, može postati trajna.

To, međutim, ne znači da je svaka glatka punđa problematična.

- Problem je u zategnutosti, a ne u samom izgledu - kaže ona.

NJen savet je da, ako baš želite da nosite ovu frizuru, otavite kosu malo opuštenijom u prednjem delu, vežite je niže na glavi i koristite kremu za zaglađivanje kako biste ukrotili sitne dlake, umesto da sve čvrsto zatežete.

Obratite pažnju na ove rane znake upozorenja

Ako vam frizura čini kožu glave osetljivom ili osećate veliko olakšanje kada je konačno pustite možda bi trebalo da razmislite o promeni stila. Šab posebno ističe problem svakodnevnog nošenja punđe, koja stoji u istom položaju duže od osam sati. Umesto da čvrsto začešljana frizura postane vaš uobičajeni izbor, čuvajte je za posebne prilike, a češće se opredeljujte za opuštenije varijante.

Kaspara takođe savetuje da pustite kosu čim stignete kući. Budite naročito pažljivi ako vam je kosa tanka, izblanširana, hemijski tretirana ili već počinje da se proređuje, dodaje ona.

Kada je reč o ranoj fazi proređivanja uzrokovanog zatezanjem, Kaspara navodi da obično vidi poboljšanje nakon tri do šest meseci, dok su značajniji rezultati vidljivi tek nakon otprilike godinu dana.



