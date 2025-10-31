Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

AKO PRIMEĆUJETE OVE SIMPTOME MOŽDA PATITE OD NEDOSTATKA CINKA: Mali mineral koji ima veliku moć

Iako retko razmišljamo o njemu kada sastavljamo listu zdravih navika, ovaj mikronutrijent igra ključnu ulogu u našem telu.

1761904278_shutterstock_1835861626.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Od podrške imunitetu, preko bržeg zarastanja posekotina, pa sve do zdrave trudnoće – cink je poput tihog junaka svakog dana. Ali, kada ga nema dovoljno, telo to oseti, i to na više načina nego što bi ste mislili. Evo na šta treba obratiti pažnju:

1. Sporije zarastanje rana

Ako primetite da posekotine ili ogrebotine sporo zarastaju, možda je vreme da proverite unos cinka. Ovaj mineral pomaže imunitetu da se bori protiv infekcija i aktivno učestvuje u obnavljanju kože.

2. Gubitak kose

I kosa može da pokaže signale! Tanji pramenovi, pojačano opadanje ili čak problemi poput alopecije ili privremene opadanja kose mogu ukazivati na manjak cinka.

3. Problemi sa kožom i akne

Ako se borite sa upornim bubuljicama, možda je to znak da telu nedostaje cink. Istraživanja pokazuju da ovaj mineral može pomoći u kontroli upala i smanjenju izbijanja akni.

4. Česte bolesti

Slab imunitet i ponavljajuće infekcije nisu samo frustrirajuće – mogu biti posledica nedostatka cinka. On pomaže telu da se brani od upala i oštećenja ćelija, pa njegov manjak povećava rizik od hroničnih bolesti.

5. Oštećenje vida

Cink je važan za mrežnjaču oka, a kako starimo, njegovi nivoi prirodno opadaju. Nedostatak može doprineti problemima kao što je degeneracija makule. Dobre vesti? Suplementacija može pomoći u očuvanju vida, ali uvek se posavetujte sa lekarom.

6. Smanjen osećaj ukusa i mirisa

Ako hrana više “nema isti šmek”, možda je u pitanju cink. Ovaj mineral je ključan za čula, pa njegov nedostatak može otežati prepoznavanje ukusa i mirisa, pa čak i potpuno umanjiti njihovu osetljivost.

7. Problemi sa sluhom

Cink utiče i na sluh! Nedostatak može izazvati šumove u ušima, zujanje ili smanjenje sluha. Što je nivo cinka niži, simptomi su jači i uporniji.

8. Usporen rast kod dece i tinejdžera

Kod najmlađih, nedostatak cinka može ozbiljno uticati na rast i razvoj. Osim što direktno usporava rast ćelija, izaziva i simptome poput gubitka apetita i problema sa varenjem, što dodatno pogoršava situaciju.

Koliko cinka nam treba?

  • Za odrasle žene: 8 mg dnevno
  • Za odrasle muškarce: 11 mg dnevno
  • Gornja granica je 40 mg dnevno – teško je premašiti ovu količinu, ali previše cinka može izazvati mučninu, dijareju, glavobolje i otežati apsorpciju bakra, gvožđa i magnezijuma.

Cink je pravi tihi heroj našeg tela – mali, ali moćan. Pratite znakove i obezbedite svom telu dovoljno ovog dragocenog minerala!

(Ženski magazin)

BONUS VIDEO

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas