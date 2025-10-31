AKO PRIMEĆUJETE OVE SIMPTOME MOŽDA PATITE OD NEDOSTATKA CINKA: Mali mineral koji ima veliku moć

Iako retko razmišljamo o njemu kada sastavljamo listu zdravih navika, ovaj mikronutrijent igra ključnu ulogu u našem telu.

Od podrške imunitetu, preko bržeg zarastanja posekotina, pa sve do zdrave trudnoće – cink je poput tihog junaka svakog dana. Ali, kada ga nema dovoljno, telo to oseti, i to na više načina nego što bi ste mislili. Evo na šta treba obratiti pažnju:

1. Sporije zarastanje rana

Ako primetite da posekotine ili ogrebotine sporo zarastaju, možda je vreme da proverite unos cinka. Ovaj mineral pomaže imunitetu da se bori protiv infekcija i aktivno učestvuje u obnavljanju kože.

2. Gubitak kose

I kosa može da pokaže signale! Tanji pramenovi, pojačano opadanje ili čak problemi poput alopecije ili privremene opadanja kose mogu ukazivati na manjak cinka.

3. Problemi sa kožom i akne

Ako se borite sa upornim bubuljicama, možda je to znak da telu nedostaje cink. Istraživanja pokazuju da ovaj mineral može pomoći u kontroli upala i smanjenju izbijanja akni.

4. Česte bolesti

Slab imunitet i ponavljajuće infekcije nisu samo frustrirajuće – mogu biti posledica nedostatka cinka. On pomaže telu da se brani od upala i oštećenja ćelija, pa njegov manjak povećava rizik od hroničnih bolesti.

5. Oštećenje vida

Cink je važan za mrežnjaču oka, a kako starimo, njegovi nivoi prirodno opadaju. Nedostatak može doprineti problemima kao što je degeneracija makule. Dobre vesti? Suplementacija može pomoći u očuvanju vida, ali uvek se posavetujte sa lekarom.

6. Smanjen osećaj ukusa i mirisa

Ako hrana više “nema isti šmek”, možda je u pitanju cink. Ovaj mineral je ključan za čula, pa njegov nedostatak može otežati prepoznavanje ukusa i mirisa, pa čak i potpuno umanjiti njihovu osetljivost.

7. Problemi sa sluhom

Cink utiče i na sluh! Nedostatak može izazvati šumove u ušima, zujanje ili smanjenje sluha. Što je nivo cinka niži, simptomi su jači i uporniji.

8. Usporen rast kod dece i tinejdžera

Kod najmlađih, nedostatak cinka može ozbiljno uticati na rast i razvoj. Osim što direktno usporava rast ćelija, izaziva i simptome poput gubitka apetita i problema sa varenjem, što dodatno pogoršava situaciju.

Koliko cinka nam treba?

Za odrasle žene: 8 mg dnevno

Za odrasle muškarce: 11 mg dnevno

Gornja granica je 40 mg dnevno – teško je premašiti ovu količinu, ali previše cinka može izazvati mučninu, dijareju, glavobolje i otežati apsorpciju bakra, gvožđa i magnezijuma.

Cink je pravi tihi heroj našeg tela – mali, ali moćan. Pratite znakove i obezbedite svom telu dovoljno ovog dragocenog minerala!

(Ženski magazin)

