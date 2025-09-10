Da li ste znali? Ovih 5 suplemenata ne treba da uzimate sa kafom

Mali trikovi koji će ti pomoći da tvoje telo vitamine i minerale stvarno iskoristi!

Ako si tip koji ne može da krene dan bez jedne (ili dve) šoljice kafe, niste same. Kafa je jutarnja ceremonija – bilo da je piješ uz doručak, pre treninga ili odmah posle buđenja, daje ti energiju da kreneš u dan. Ali, ako uz to uzimaš vitamine ili minerale, možda vredi da znaš kako kafa može da sabotira njihovo apsorbovanje.

1. Gvožđe

Gvožđe je super važno za energiju, hormone i zdravlje ćelija. Ali ako ga piješ uz kafu, telo ga može „preskočiti“ – studije kažu da se apsorpcija smanji čak za 54%! Nije kriv samo kofein – krivac je i hlorogenska kiselina u kafi. Rešenje? Uzmi gvožđe sat vremena pre ili posle kafe kombinujući ga sa vitaminom C (npr. limun, narandža) za bolju apsorpciju.

2. Vitamin D

Vitamin D nije baš lako „pokupiti“ iz hrane, a telo ga pravi i od sunca. Kofein može da smanji koliko ga telo koristi, pa je bolje da suplement uzmeš bar sat vremena posle kafe. Bonus: uzmi ga sa malo zdravih masti kako bi ga telo najbolje iskoristilo.

3. B vitamini

Ove vitamine (B1, B2, B7, B9, B12) tvoje telo koristi za energiju i nervni sistem. Ali kofein je blagi diuretik – znači da može da „ispere“ deo vitamina B kroz urin. Zato ih nemoj mešati sa kafom – sačekaj oko sat vremena.

4. Magnezijum

Magnezijum pomaže kod stresa, bolove u mišićima i boljim snom. Ako ga piješ uz kafu, telo ga može slabije iskoristiti. Bolje ga uzmite na miru, pre spavanja i bez kofeina.

5. Kalcijum

Baš kao i magnezijum, i kalcijum može da pati ako ga popiješ uz kafu. Mala fora: malo mleka u kafu može da pomogne, ali najbolje je suplement uzeti sat vremena posle kafe.

Savet na kraju: mala razdaljina između kafe i suplemenata (oko sat vremena) može mnogo da pomogne da tvoje telo stvarno upije sve što mu daš. A ako ponekad zaboraviš i uzmeš ih zajedno, nećeš propustiti sve – bar nešto telo upije.

I zapamti – suplementi su tu da dopune ishranu, a ne da je zamene. Ako jedeš raznovrsno i zdravo, možda ti uopšte i nisu potrebni.

